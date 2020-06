Wenn ihr im PlayStation Store gerade ein Abo bei EA Access abschließt, bekommt ihr den ersten Monat für nur 99 Cent statt 3,99 Euro. Das Abo ist jederzeit kündbar und verschafft euch Zugang zu Dutzenden PS4-Spielen von Electronic Arts. Darunter befinden sich seit Kurzem auch die Vollversionen von FIFA 20 und Need for Speed Heat. Der Deal ist heute gestartet und gilt zwei Wochen lang. Hier geht's zum Angebot:

1 Monat EA Access für 99 Cent im PlayStation Store

Was bietet EA Access?

Mit EA Access erhaltet ihr Zugriff auf rund 50 Spiele von Electronic Arts. Die meisten älteren Titel für die aktuelle Konsolengeneration sind mit dabei, bei neueren Spielen dauert es hingegen in der Regel einige Monate, bis sie zur Sammlung hinzugefügt werde.

So sind beispielsweise FIFA 20 und Need for Speed Heat erst vor Kurzem dazugekommen. Star Wars Jedi: Fallen Order ist hingegen noch nicht mit dabei. Hier eine Auswahl der enthaltenen Titel:

Fifa 20

Need for Speed Heat

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville

Star Wars Battlefront II

Battlefield V

A Way Out

Unravel Two

Sea of Solitude

NHL 20

Die Sims 4

Anthem

Mass Effect Andromeda

Titanfall 2

Mirror's Edge Catalyst

Bei Electronic Arts findet ihr die komplette Liste der enthaltenen Titel. Für die Dauer eures Abonnements könnt ihr die Spiele ganz normal wie gekaufte Vollversionen nutzen. Das bedeutet allerdings auch: Für den Online-Multiplayer benötigt ihr ein Abo bei PlayStation Plus. Das Jahresabo bei PS Plus könnt ihr anlässlich der Days of Play noch bis morgen 30 Prozent günstiger bekommen, also für 41,99 Euro statt 59,99 Euro:

PS Plus Jahresabo statt 59,99€ für 41,99€

Mit EA Access bekommt ihr außerdem in der Regel 10 Prozent Rabatt auf digitale EA-Titel. Falls ihr also sowieso gerade plant, ein Spiel von EA zu kaufen, dürftet ihr günstiger wegkommen, wenn ihr vorher noch das Abo abschließt. Kündigt ihr euer Abo nicht rechtzeitig vor Ablauf des Monats, verlängert es sich automatisch um einen weiteren Monat zum Normalpreis von 3,99 Euro.

