EA FC 24 im Black Friday Angebot: Bundle mit Steelbook für PS5 mit satten 44% Rabatt

Der Black Friday 2023 ist endlich da und damit gibt es nun die besten Angebote. Bei OTTO erwartet euch hierbei ein Top-Deal zu EA Sports FC 24. Es ist der neueste Ableger der FIFA-Reihe von EA, darf aber aufgrund von Lizenzrechten nicht FIFA 24 heißen und hat daher einen anderen Namen bekommen. Spielerisch erwartet euch aber die bekannte EA-FIFA-Formel.

Das ist im Angebot: Ihr erhaltet EA FC 24 im Bundle mit dem Founder's Edition Steelbook für die PS5 für nur 45€. Das ist ein neuer Bestpreis, insbesondere mit der Gratis-Beilage des Steelbooks. Wer bisher auf den neuesten Ableger der beliebten Fußballreihe verzichtet hat, kann jetzt entsprechend günstig zuschlagen.

EM-Update angekündigt: Für EA FC 24 erscheint vor der Europameisterschaft 2024 ein Update, mit dem ihr dann das EM-Turnier selber spielen könnt. Solltet ihr EA FC 24 bis zum 16. Januar 2024 spielen, erhaltet ihr sogar einen Star-Spieler für den Ultimate Team-Modus kostenlos. Entsprechend lohnt es sich gleich doppelt jetzt EA FC 24 zu kaufen.

Florian Wirtz - Deutschland

Jack Grealish - England

Ousmane Dembélé - Frankreich

Federico Chiesa - Italien

Virgil van Djik - Niederlande

Alvaro Morata - Spanien

EA FC 24 - Das erwartet euch

EA FC 24 setzt auch ohne FIFA-Lizenz auf eine Vielzahl Lizenzen. Euch erwarten über 19.000 voll lizenzierte Spieler, über 700 Teams und über 30 Ligen. Aus Deutschland sind zum Beispiel erneut die 1. Bundesliga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga lizenziert inklusive aller Teams.

Bei FC 24 setzt EA auf HyperMotionV um das Spiel noch realistischer zu machen. Dabei bildet die Technologie den echten Fußball mit volumetrischen Daten aus über 180 Männer- und Frauen-Profispielen ab.

Außerdem gibt es ein neues Spielstil-Feature, Neuerungen für den Karrieremodus und viele weitere Anpassungen im Detail. Auch für Ultimate Team gibt es eine sehr große Änderung, denn ihr könnt nun Spielerinnen in diesem Modus nutzen. Die Frauen dürfen also mit den Männern in einem Team spielen.

