Bei Ebay könnt ihr gerade den Philips PUS7304, der von Philips auch mit dem wenig bescheidenen Namen "The One" beworben wird, in der Größe 50 Zoll für nur 431,10 Euro bekommen. Dafür müsst ihr beim Kauf den Gutscheincode POWEREBAY10 verwenden, um 10 Prozent zu sparen. Das Modell gab es laut Vergleichsplattformen bislang noch nie so günstig. Nach Angaben von Idealo liegt der zweitgünstigste Preis derzeit bei 539 Euro inklusive Versand.

Philips 50PUS7304 (4K, 50 Zoll, Ambilight) für 431,10€ versandkostenfrei bei Ebay

Der Versand ist bei Ebay kostenlos. Verkäufer ist übrigens der bekannte Händler Alternate, der auf Ebay mit 99,5 Prozent positiven Bewertungen einen guten Ruf genießt. Der Gutscheincode gilt noch bis zum Ende des Jahres. Wie lange das Angebot für den Philips-Fernseher gilt, ist hingegen nicht bekannt.

Was bietet der Philips 50PUS7304?

Beim Philips PUS7304 handelt es sich um ein 4K-TV der Mittelklasse aus 2019. Den Namen "The One" hat Philips ihm verpasst, weil er laut Hersteller der eine 4K-Fernseher sein soll, der alles bietet, was der normale Nutzer braucht. Hier erfahrt ihr, inwiefern das stimmt:

Bild: Tatsächlich bietet das VA-Panel des 50-Zoll-Modells hohen Kontrast und die Direct-LED-Beleuchtung führt zu einer gleichmäßigen Ausleuchtung des Bildschirms. Der leistungsfähige P5-Bildprozessor sorgt für eine insgesamt gute Bildqualität. Bei der Bildwiederholfrequenz bleibt man aber auf 60 Hz beschränkt.

Gaming und OS: Mit einem Input Lag von 23 ms im Gaming-Modus ist der Philips PUS7304 gut für Spiele geeignet, auch wenn aktuelle Modelle von Herstellern wie LG und Samsung noch etwas schneller auf unsere Eingaben reagieren. HDMI 2.1 bietet der PUS7304 nicht, das würde angesichts des 60-Hz-Displays aber auch nur beschränkt Sinn machen. Das Betriebssystem basiert auf Android und liefert eine große Auswahl an kompatiblen Apps und Smart-TV-Features.

Ambilight: Der PUS7304 verfügt über das Ambilight-Feature von Philips, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird. Das soll sowohl den Bildschirm größer erscheinen lassen als auch für passende Lichtstimmung im Raum sorgen. Vor allem bei Filmabenden mach das Feature einiges her.

Philips 50PUS7304 (4K, 50 Zoll, Ambilight) für 431,10€ bei Ebay