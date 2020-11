Während andere Händler wie Amazon den Black Friday schon früher gestartet haben, war Ebay bislang geduldig und hat nur die Angebote der Cyber Week laufen lassen. Nun ist aber auch hier der Black Friday Sale an den Start gegangen. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights vor. Wer gleich zur Übersicht über die Deals will, findet diese hier:

Dabei solltet ihr beachten: Auf viele der Angebote zum Black Friday könnt ihr noch einmal zusätzlichen Rabatt bekommen, wenn ihr beim Kauf den den Gutscheincode POWERFRIDAY20 verwendet. Der Code gilt nur bis heute 16:00 Uhr. Mehr erfahrt ihr hier:

Was genau Ebay für die Zeit nach 16 Uhr geplant hat, wissen wir noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass es dann noch einmal neue Angebote gibt.

Nintendo Switch (neue Edition) für 264,90 Euro

Die Nintendo Switch in der neuen Edition aus 2019 bekommt ihr bei Verwendung des Gutscheincodes POWERFRIDAY20 für 264,90 Euro. Laut Vergleichplattformen gab es Nintendos Hybridkonsole schon lange nicht mehr zu einem so günstigen Preis. Ohne Code zahlt ihr 284,90 Euro. Verkäufer ist übrigens der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,3 Prozent positiven Bewertungen, der häufiger günstige Gaming-Deals bietet.

Xiaomi Smart TV 4s mit 55 Zoll für 319 Euro

Den 4K-Fernseher Xiaomi Smart TV 4s könnt ihr in der Größe 55 Zoll schon für 319 Euro bekommen. Auch in diesem Fall gibt es gibt es laut Vergleichsplattformen keinen günstigeren Anbieter. Der zweitgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo momentan bei 395 Euro inklusive Versand. Beim Ebay-Deal ist der Versand kostenlos.

Angesichts des niedrigen Preises darf man natürlich nicht zu viel erwarten, aber alles in allem ist die Qualität des Xiaomi Smart TV 4s durchaus zufriedenstellen. Bei der Helligkeit liefert er sogar mehr als die meistens anderen Fernseher der Preisklasse. Das auf Android basierende Betriebssystem bietet außerdem viele Optionen und einen guten App-Support. Der Input Lag liegt allerdings zwischen 30 und 40 ms. In schnellen Multiplayerspielen kann dies einen kleinen Nachteil bedeuten.

Der Rabatt durch den Gutscheincode POWERFRIDAY20 ist in diesen Preisen bereits einberechnet.

Wie gesagt, haben viele andere Händler, einschließlich Amazon, ihre Black Friday Angebote schon früher gestartet.

