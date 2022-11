Ebay-Gutschein: Jetzt die Nintendo Switch und weitere Angebote günstig sichern

Bei Ebay könnt ihr gerade mit dem Gutscheincode POWERWINTER 10 Prozent zusätzlichen Rabatt (bis maximal 50€) auf zahlreiche Technikprodukte bekommen. Darunter findet sich neben diversen 4K-TVs, Laptops und Handys auch die Nintendo Switch, für die ihr dadurch statt 289,90€ nur noch 260,91€ zahlt. Der Versand ist kostenlos. Laut der Vergleichsplattform Idealo bekommt ihr die Konsole gerade nirgendwo sonst so günstig, der zweitgünstigste Preis inklusive Versand liegt bei 282€.

Der Gutscheincode ist noch bis zum 16. November gültig, die Switch könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Anbieter ist übrigens der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der oft für gute Gaming-Deals verantwortlich ist und insbesondere die Nintendo Switch schon häufiger günstig angeboten hat.

Nintendo Switch OLED reduziert: Übrigens gibt es beim selben Händler gerade auch die Nintendo Switch OLED günstiger, hier zahlt ihr durch den Gutscheincode noch 310,41€ statt 344,90€. Auch in diesem Fall ist Sbdirect24 laut Vergleichsplattformen derzeit mit großem Abstand der günstigste Anbieter. Allerdings könnte es gut sein, dass man in diesem Fall in den Black Friday Sales Ende des Monats noch etwas günstiger wegkommt. Die Übersicht über alle Angebote der Ebay-Gutscheinaktion findet ihr hier:

Nintendo Switch oder lieber Nintendo Switch OLED?

Die Nintendo Switch OLED zeichnet sich, wie der Name schon sagt, vor allem durch den neuen OLED-Bildschirm aus, der einen viel höheren Kontrast bietet und zudem noch etwas größer ist (7 Zoll statt 6,2 Zoll). Es gibt noch ein paar andere Verbesserungen wie den größeren Speicher (64 statt 32 GB), den LAN-Anschluss an der Docking-Station und den besseren Standfuß für den Tabletop-Modus. Trotzdem lohnt sich der Aufpreis vor allem für diejenigen, die die Switch fürs mobile Spielen nutzen. Wenn ihr sie hingegen stationär am Fernseher verwendet, reicht auch die normale Switch, da sich die beiden Modelle in der Spieleleistung nicht unterscheiden.