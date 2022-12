Ebay-Gutschein: Holt euch jetzt die Nintendo Switch und die Switch OLED günstiger

Mit dem Gutscheincode BESCHERUNG bei Ebay könnt ihr jetzt 10 Prozent Rabatt (bis maximal 50€) auf zahlreiche Technikprodukte bekommen. Unter diesen befindet sich auch die Nintendo Switch, und zwar sowohl in der OLED-Version als auch in der normalen Version aus 2019. Letztere wiederum könnt ihr sowohl in der Standard Edition als auch in der Mario Red & Blue Edition inklusive Tragetasche günstiger bekommen. Durch den Rabatt ergeben sich folgende Preise:

Der Versand ist in allen drei Fällen kostenlos. Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt und insbesondere die Nintendo Switch in der Vergangenheit schon häufig günstig verkauft hat. Die Rezensionen des Händlers sind zu 98,4 Prozent positiv.

Die normale Nintendo Switch in Neon-Rot und Neon-Blau ist übrigens laut Vergleichsplattformen die einzige der drei Versionen, die ihr anderswo zumindest theoretisch noch ein paar Cent günstiger bekommen könnt, nämlich bei Expert für 259,99€. Hier kommen allerdings noch 6,99€ für den Versand obendrauf, sofern ihr die Switch nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt:

Weitere Gutschein-Angebote bei Ebay

Mit dem Gutscheincode BESCHERUNG könnt ihr, wie gesagt, auch beim Kauf vieler anderer Technikartikeln sparen. Zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Apple-Produkten wie iPhones günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Die Aktion läuft noch bis zum 21. Dezember. Die Übersicht über sämtliche Gutschein-Angebote findet ihr hier: