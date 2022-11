Bei eBay könnt ihr auf ein iPhone 14 Rabatt bekommen, aber nur bis heute Nachmittag

Endlich ist Black Friday und es gibt überall Angebote! Auch eBay ist hier keine Ausnahme, denn im Shop könnt ihr euch mit einem Gutschein Rabatt auf eine Vielzahl von Produkten sichern. Der Haken? Bei eBay endet der Black Friday schon um 16 Uhr! Wenn ihr euch also noch bis zu 50€ Rabatt sichern wollt, solltet ihr nicht zu lange warten.

Also auf zu eBay und sichert euch mit dem Code „CYBER22“ Rabatte auf viele Produkte in den Kategorien Smartphones, Tablets, TVs, Videospiele einen Nachlass. Der Gutschein gilt ab einem Bestellwert von 150€ und wird im Warenkorb eingelöst. Ab 150€ gibt es 10€ Rabatt, ab 250€ gibt es 20€ Rabatt und am 550€ gibt es 50€ Rabatt.

Apple Angebote am Black Friday

Endlich gibt es etwas Rabatt auf die notorisch teuren Produkte der Firma Apple. Wenn ihr ein Macbook, ein iPhone 14 oder AirPods etwas günstiger ergattern wollt, dann habt ihr heute Glück – zumindest wenn ihr schnell seid, denn wie bereits erwähnt gelten die Rabatte nur bis heute, den 25. November, um 16 Uhr.

Mehr Angebote bei eBay

Um euch die Suche nach dem perfekten Schnäppchen zu erleichtern, haben wir hier ein paar Produkte für euch herausgesucht, die für euch interessant sein könnten. Darunter sind auch Deals, die noch ein paar Tage länger gelten, falls ihr den "CYBER22"-Gutschein verpasst haben solltet.

Damit ihr am Black Friday auch keinen einzigen Deal verpasst, solltet ihr mal auf unserer Black Friday Übersichtsseite vorbeischauen. Viel Spaß beim Stöbern!