eFootball PES 2020 - Kostenlose Lite-Version ab sofort erhältlich

Wie schon in den letzten drei Jahren veröffentlicht Konami auch 2019 eine abgespeckte Version seiner Fußballsimulation Pro Evolution Soccer. eFootball PES 2020 Lite ist ab sofort für die Xbox One un den PC erhältlich, der Download ist kostenlos. Die PS4-Version wird am 11. Dezember erscheinen.

Die Free2Play-Version enthält unter anderem einige der prominentesten Teams aus der Vollversion, darunter Juventus Turin und den FC Bayern München.

Umfangreiches Gratis-Paket

In Sachen Umfang steht die Lite-Version natürlich merkbar hinter dem kompletten Spiel zurück, kann sich aber durchaus sehen lassen. Sie enthält:

myClub-Modus

Matchday

Online-Spiele gegen Besitzer der Vollversion

Lokale Partien & Koop-Modus

Außerdem gibt es zeitlich begrenzte Wettkämpfe und ein Turnier namens eFootball.Open, in dem ihr euch in 1-gegen-1-Online-Partien messt.

Wer also mit eFootball PES 2020 liebäugelt, bekommt mit der Lite-Version eine perfekte Möglichkeit, sich ein umfangreiches - und obendrein kostenloses - Bild von dem Sportspiel zu machen.

So gut ist Konamis aktueller Kick: