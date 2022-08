1 TB interner Speicher in der Playstation 5 klingt erstmal nach einer Menge – aber viele moderne Spiele sind ganz schön speicherhungrig. Zum Glück ist das nicht weiter schlimm, denn der Speicher der Playstation 5 lässt sich ziemlich leicht erweitern. Einfach das Gehäuse lösen, M.2-SSD rein, festschrauben und fertig (also, das Gehäuse müsst ihr schon wieder anbringen, aber mehr nicht).

Wenn ihr also gerade auf der Suche nach einer SSD genau zu diesem Zweck seid, dann solltet ihr dringend bei MediaMarkt vorbeischauen, denn dort gibt es eine der besten Konsolen-SSDs überhaupt im Angebot. Die Samsung SSD 980 PRO Heatsink mit 1 TB Speicher kostet derzeit nur 111€ statt 129,99€.

Die ideale SSD für eure Playstation 5

Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum genau diese SSD so gut für die Playstation 5 geeignet ist, immerhin gibt es hunderte verschiedene Modelle. Das hat tatsächlich gleich mehrere Gründe, fängt aber schon damit an, dass es sich – wie bereits erwähnt – um eine M.2-SSD handelt. Diese kann einfach und ohne zusätzliche Kabel in die Konsole eingebaut werden.

Auch sehr wichtig ist PCIe® 4.0, denn ohne das schnelle Datenübertragungsprotokoll könnt ihr gar keine Playstation 5-Spiele auf der neuen SSD installieren. Zudem ist PCIe® 4.0 sehr hilfreich bei der Verarbeitung von großen Datenmengen wie zum Beispiel dem Installieren von 70 GB großen Spielen.

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit spielt ebenfalls eine Rolle, wenn es um SSDs für die Playstation 5 geht. Sony empfiehlt hier mindestens 5000 MB/s beim Lesen. Für die Samsung 980 PRO Heatsink ist das eine Leichtigkeit, denn diese schafft sogar bis zu 7000 MB/s lesend* und 5000 MB/s schreibend. So werden eure Ladezeiten verkürzt und Spiele laufen besonders flüssig.

Da Konsolen nicht wie PCs mit einem zusätzlichen Kühlungsventilator ausgestattet werden können, um die Temperatur niedrig zu halten, empfiehlt sich außerdem ein extra Kühlkörper an der SSD selbst. Wie der Name schon sagt, ist auch dieser in der Samsung SSD 980 PRO Heatsink enthalten.

Wenn ihr den Speicher eurer Playstation 5 erweitern wollt, könnt ihr also kaum eine bessere SSD finden – sie ist sogar offiziell als kompatibel anerkannt. Der exzellente Angebotspreis bei MediaMarkt spricht zusätzlich noch für die SSD. Ihr solltet allerdings nicht zu lange überlegen, denn die 2 TB-Version der Samsung 980 PRO Heatsink ist bereits ausverkauft.

