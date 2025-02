Elden Ring Nightreign vorbestellen: Alles zu Preis, Release & Collector's Edition für PS5 & Xbox

Es dauert nicht mehr lang bis zum Release von Elden Ring Nightreign. Jetzt könnt ihr euch bereits die Collector's Edition sichern.

Seit Kurzem ist der Release-Termin von Elden Ring Nightreign bekannt, das neue Spiel aus dem Hause From Software erscheint bereits am 30. Mai. Bei Amazon könnt ihr jetzt sogar schon die mit einer eindrucksvollen Statue ausgestattete Elden Ring Nightreign Collector's Edition vorbestellen, zumindest in den Varianten für PS5 und für Xbox Series X. Der Preis liegt bei 199,99€, hier findet ihr sie:

Falls ihr es gerne ein paar Stufen günstiger hättet, könnt ihr auch bereits die Elden Ring Nightreign Seekers Edition für 54,99€ vorbestellen, welche neben dem Spiel im Steelbook auch das digitale Artbook, den Soundtrack und einen später veröffentlichen DLC enthält. Am günstigsten ist natürlich die Standard Edition, diese kostet in allen Versionen (digital wie physisch) 39,99€:

In allen drei Fällen bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Falls die Editionen vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger. Daneben gibt es auch noch eine Digital Deluxe Edition, die wie die Seekers Edition 54,99€ kostet und im Wesentlichen die gleichen Inhalte bietet, nur eben ohne das Steelbook.

Was bietet die Elden Ring Nightreign Collector's Edition?

Hier seht ihr alle Inhalte der Elden Ring Nightreign Collector's Edition im Überblick.

Mit der Elden Ring Nightreign Collector's Edition bekommt ihr all die Inhalte, die auch in der Seekers Edition enthalten sind, und darüber hinaus noch eine 25 cm hohe Statue von Wylder, die fraglos das Highlight der Edition ist, sowie ein Artbook mit 40 Seiten im Hardcover sowie acht schicke Nachtwandler-Karten. Hier alle Inhalte im Überblick:

Spiel auf Disc (bei PC-Version Download-Code)

DLC als Download-Code

Wylder-Statue (25 cm)

Steelbook

Hardcover-Artbook

8 Nachtwandler-Karten

digitaler Soundtrack

Was ist Elden Ring Nightreign überhaupt?

1:08 Elden Ring Nightreign: Neuer Trailer verrät Release-Datum

Anders als Shadow of the Erdtree ist Nightreign keine Erweiterung für Elden Ring, sondern ein komplett eigenständiges Spiel, welches das bekannte Gameplay und das düstere Universum mit Roguelite- und Battle-Royal-Elementen verknüpft. Ihr wählt eine von acht Klassen, zieht allein oder im Koop für bis zu drei Personen in den Kampf und müsst drei Tage in der gefährlichen Welt von Limgrave überleben.

Dabei wird die Karte durch tödlichen Nebel mit der Zeit immer kleiner. Am Ende jedes Tages müsst ihr zudem einen Bossgegner besiegen, wobei ihr auch auf alte Bekannte aus der Dark-Souls-Reihe trefft. Nach einem erfolgreichen Run könnt ihr mit den Belohnungen euren Charakter upgraden und anschließend in einen neuen Run mit anderem Endboss starten. Unser Kollege Dennis Michel konnte sich bereits davon überzeugen, wie viel Spaß das alles macht. In der oben verlinkten Preview lest ihr mehr dazu.