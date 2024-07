Die EM ist vorbei, jetzt beginnt die Nintendo-Weltmeisterschaft: Beweist, dass ihr die Nr. 1 seid!

In Nintendo World Championships: NES Edition könnt ihr in 13 Nintendo-Klassikern beweisen, wie gut ihr seid.

Jetzt ist es endlich soweit: Nintendo World Championships: NES Edition wurde veröffentlicht. Das Spiel schickt euch nicht nur zurück in die 90er und zeigt euch 13 verschiedene Retro-Klassiker aus einem neuen Blickwinkel. Es lässt auch die Herzen von Speedrunnern höher schlagen und fordert euch jede Woche aufs Neue zu einem großen, globalen Wettbewerb heraus.

In diesem Artikel erklären wie euch im Detail, was es mit alledem auf sich hat. Wer lieber direkt zum Spiel möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Was ist Nintendo World Championships: NES Edition?

Nintendo World Championships: NES Edition lässt den Wettbewerb aus dem Jahr 1990 wiederaufleben.

Mit Nintendo World Championships: NES Edition lässt Nintendo den berühmten Wettbewerb wiederaufleben, der 1990 erstmals stattfand. Damals war es noch ein Privileg, überhaupt ein Exemplar des Spiels besitzen zu dürfen. Nur diejenigen, die sich bei lokalen Wettbewerben für das große Finale qualifiziert hatten, bekamen eines der insgesamt 116 ausgegebenen Module, die heute bei Auktionen hohe Preise erzielen.

Mehr als 150 verschiedene Herausforderungen aus 13 Klassikern warten in Nintendo World Championships: NES Edition auf euch.

Damals bestand der Wettbewerb nur aus drei Herausforderungen, heute sind die Nintendo World Championships sehr viel umfangreicher: Über 150 Aufgaben aus 13 NES-Klassikern wie The Legend of Zelda, Super Mario Bros. oder Donkey Kong warten auf euch.Dabei geht es stets darum, in möglichst kurzer Zeit ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. In Super Mario Bros. müsst ihr es beispielsweise schnellstmöglich zum ersten Superpilz schaffen.

Die Aufgaben haben verschiedene Schwierigkeitsgrade und sind unterschiedlich lang. Während manche nur wenige Sekunden dauern, reichen andere bis zum Komplettieren eines ganzen Levels oder sogar eines ganzen Spiels. Für diese besonders schweren sogenannten "Legende"-Herausforderungen könnt ihr im Spiel professionelle Tipps bekommen, denn meistens ist der eine oder andere Trick nötig, um hier Bestzeiten zu erreichen.

Außerdem stehen euch eine ganze Reihe verschiedener Modi zur Verfügung. Hier ein kurzer Überblick:

Speedrun-Modus

Im Speedrun-Modus versucht ihr, eure Leistungen bis ins Detail zu perfektionieren.

Spielt ihr offline alleine, geht es darum, im Speedrun-Modus die eigenen Bestzeiten immer weiter zu verbessern. Indem ihr euren letzten Versuch mit einem Replay eurer besten Leistung vergleicht, könnt ihr immer wieder Möglichkeiten entdecken, noch ein paar Hundertstelsekunden herauszuquetschen, und weiterüben, um eure Bewegungsabläufe bis ins kleinste Detail zu optimieren. Speedrun-Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten!

World Championships (Online)

In den World Championships kämpft ihr online darum, die Nr. 1 der ganzen Welt zu werden.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Zeiten mit Spieler*innen aus der ganzen Welt vergleichen und sehen, wo ihr in der globalen Rangliste steht. Jede Woche werdet ihr hier vor fünf spezielle Herausforderungen gestellt, in denen ihr beweisen könnt, dass ihr tatsächlich das Zeug zum Nintendo-Weltmeister habt.

Überlebensmodus (Online)

Im Überlebensmodus von Nintendo World Championships: NES Edition tretet ihr gegen sieben Geister anderer Spieler*innen an.

Daneben gibt es noch einen zweiten Online-Modus, den sogenannten Überlebensmodus. Hier tretet ihr gegen die Geister anderer Spieler*innen an. In jeder Runde müsst ihr es zumindest in die obere Hälfte der Rangliste schaffen, um an der nächsten Runde teilnehmen zu dürfen.

Lokaler Party-Modus

Im Party-Modus von Nintendo World Championships: NES Edition treten bis zu vier Teams gegeneinander an.

Auch lokalen Multiplayer gibt es. Bis zu 8 Spieler*innen können hier in bis zu vier Teams gegeneinander antreten. Für diesen Party-Modus gibt es spezielle Aufgabensammlungen, die nach verschiedenen Themen sortiert sind. So könnt ihr mit Reihen aufeinander abgestimmter Aufgaben eure eigenen kleinen Championships abhalten.

Belohnungen sammeln

Für gute Leistungen werdet ihr in Nintendo World Championships: NES Edition mit Abzeichen belohnt.

Als eine Art Meta-Spiel bekommt ihr ein Fortschritts- und Sammelsystem, sodass nicht nur die Jagd nach Bestzeiten für Langzeitmotivation sorgt. In all den schon genannten Wettbewerben und Modi könnt ihr nämlich Münzen verdienen. Mit diesen Münzen könnt ihr euch besondere Symbole holen, um euer Profil zu verschönern. Davon unabhängig gibt es auch noch Abzeichen, die ihr nur für besonders herausragende Leistungen verliehen bekommt. Schafft ihr es, euch alle Symbole und Abzeichen zu sichern?

Ob ihr euch nun also mit der ganzen Welt messen, im lokalen Multiplayer Spaß haben oder für euch allein wie ein echter Speedrunner eure Leistungen optimieren möchtet, Nintendo World Championships: NES Edition nimmt euch mit auf eine Reise in die frühen 90er, lässt euch große Spieleklassiker neu erleben und gibt euch das Gefühl, Teil des legendären Wettbewerbs zu sein.

Jetzt mit Nintendo Switch Online alle 13 Klassiker + 150 weitere Retro-Hits spielen!

In Nintendo Switch Online sind alle Spiele aus Nintendo Switch Championships: NES Edition enthalten.

Falls euch die Herausforderungen aus Nintendo World Championships: NES Edition auf den Geschmack gebracht haben und ihr nun auch die vollständigen Spiele nachholen möchtet, ist das übrigens gar kein Problem: Alle 13 Spiele, aus denen die Aufgaben stammen, sind nämlich in Nintendo Switch Online enthalten. Hier die Liste der Titel:

Super Mario Bros.

The Legend of Zelda

Metroid

Donkey Kong

Kid Icarus

Super Mario Bros. 2

Excitebike

Ice Climber

Balloon Fight

Super Mario Bros. 3

Zelda II – The Adventure of Link

Super Mario Bros. The Lost Levels

Kirby’s Adventure

Wenn ihr bei Nintendo Switch Online Mitglied seid, könnt ihr sofort ohne zusätzliche Kosten loslegen.

Nintendo Switch Online bietet noch viel mehr

Natürlich bietet Nintendo Switch Online noch eine Menge weiterer Vorteile, für die sich der Abo-Servive lohnt. Hier nur die wichtigsten:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der allermeisten Switch-Spiele benötigt, darunter auch Nintendo World Championships: NES Edition. Wenn ihr euch also mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen und zum Weltmeister werden wollt, ist das Abo ein Muss für euch.

Mit Nintendo Switch Online bekommt ihr Zugang zu einer riesigen Auswahl an Retro-Klassikern.

Retro-Klassiker spielen: Nintendo Switch Online enthält weit mehr als die 13 NES-Klassiker aus Nintendo World Championships: NES Edition. Ihr bekommt eine riesige Auswahl an Retro-Hits, die vom NES, SNES und Game Boy stammen. Wenn ihr auch den Erweiterungspass abonniert, kommen noch Spiele vom N64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance hinzu. Insgesamt stehen euch über 150 Spiel zur Verfügung.

Cloud-Speicher & Smartphone-App: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern, damit sie sicher sind und ihr euer Spiel notfalls von einer anderen Switch-Konsole aus fortsetzen könnt. Außerdem könnt ihr die Smartphone-App verwenden, die euch in manchen Spielen spezielle Features oder den Voice Chat benutzen lässt.

Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr in Tetris 99 gegen 98 andere Spieler*innen gleichzeitig antreten.

Exklusive Angebote: Es gibt Angebote, die nur NSO-Mitgliedern offenstehen. So können beispielsweise nur sie beim Spielekauf sparen, indem sie sich für 99€ zwei Game-Coupons kaufen und diese für große Switch-Spiele einlösen. Außerdem kann man nur mit Nintendo Switch Online Tetris 99 und F-ZERO 99 spielen. In den Battle-Royale-Varianten der berühmten Klassiker treten 99 Spieler*innen gegeneinander an.