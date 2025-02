Dieses epische Sci-Fi-Brettspiel erinnert stark an Mass Effect und ist auf Amazon jetzt richtig günstig!

Beim Brettspiel ISS Vanguard könnt ihr eine wuchtige Koop-Kampagne für bis zu vier Spieler erleben.

Die Mass Effect Spiele gehören zu meinen absoluten Favoriten und sind für mich sogar die bessere Sci-Fi-Welt als Star Wars oder Star Trek. Das Brettspiel ISS Vanguard erinnert sehr an Mass Effect und XCOM und ist damit der perfekte Zeitvertreib, bis Mass Effect 5 erscheinen wird. Auf Amazon könnt ihr euch das Brettspiel gerade so günstig wie nirgendwo anders sichern.

Mass Effect und XCOM kondensiert in ein gigantisches Brettspiel

ISS Vanguard ist ein kooperatives Spiel, in dem ihr zusammen eine Kampagne mit wechselnden Szenarien und einer zusammenhängenden Story erleben könnt: Im sibirischen Eis wurden die Überreste eines alten Alien-Raumschiffes entdeckt, mit denen die Menschheit nun in der Lage ist, schneller als das Licht zu reisen. Gleichzeitig werden in der menschlichen DNA Koordinaten gefunden. Also wird ein Raumschiff, die ISS Vanguard mit einer Besatzung ausgestattet und zu diesen "göttlichen Koordinaten" geschickt.

In der großen Box des Brettspiels versteckt sich vielfältiges und wunderbar gestaltetes Spielmaterial.

Dabei läuft das Spiel in zwei Phasen ab: In der ersten Phase verwaltet ihr euer Raumschiff, baut es weiter aus, rekrutiert neue Crewmitglieder und erforscht neue Technologien. In der zweiten Phase begebt ihr euch auf Erkundungsmission, landet auf fremden Planeten um neue Entdeckungen zu machen und eure Missionen zu erfüllen, die euch dann wieder neue Möglichkeiten im Ausbau der ISS Vanguard ermöglichen.

Für wen ist das Sci-Fi-Brettspiel was?

Wenn einer oder mehr der folgenden Punkte auf euch zutreffen, dann ist ISS Vanguard definitiv etwas für euch:

Wenn ihr Fans von Mass Effect und/oder XCOM seid und das Gefühl dieser Spiele auch als Brettspiel erleben wollt.

Wenn ihr auf große, epische Kampagnen steht, die viel Zeit brauchen und euch richtig tief in ihre Geschichte eintauchen lassen.

Ihr auf richtig viel Spielmaterial, aufwendige Miniaturen und fette Spielpläne steht.

Hier bekommt ihr einen besseren Überblick über das Spielmaterial, das wirklich sehr umfangreich ist:

Es empfiehlt sich, das Spiel mit einer festen Gruppe zu spielen, die genügend Zeit mitbringt. Denn die Kampagne kann euch gerne zwischen 30 und 50 Stunden beschäftigen. Aber das Spiel ist auch alleine spielbar, falls ihr als Gruppe nicht genügend Zeit für Termine findet.

Wer ISS Vanguard bisher nicht auf dem Schirm hatte, sollte das Angebot auf Amazon jetzt nutzen und sich die fette Brettspielbox mit großzügigem Rabatt sichern.