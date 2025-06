Den erfolgreichsten PS5-Shooter des letzten Jahres gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis: 60% Rabatt im Top-Angebot sichern!

Diese vermeintliche Idylle sollt ihr in dem PS5-Shooter aus 2024 beschützen.

Gerade könnt ihr euch den wohl erfolgreichsten Shooter des Jahres 2024 günstig im Sonderangebot schnappen! Auf die PS5-Version des Überraschungshits, der bereits in den ersten drei Monaten nach Release mehr als 12 Millionen Einheiten verkauft haben soll, bekommt ihr bei MediaMarkt jetzt 60 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP der Disc-Version. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Prinzipiell gibt es das Angebot übrigens auch bei Amazon, dort ist die deutsche USK-Version des Spiels allerdings aktuell ausverkauft. Falls der Händler noch einmal für Nachschub sorgen sollte, findet ihr den Deal hier:

PS5-Shooterhit: Zieht gemeinsam in den Kampf für die Demokratie!

13:32 Helldivers 2 bleibt die Messlatte für Koop-Action!

Autoplay

Es geht hier um Helldivers 2, einen der größten Hits des Jahres 2025. Der Third-Person-Shooter, der sich zwar auch solo spielen lässt, aber vor allem auf Online-Koop ausgelegt ist, orientiert sich stark am Filmklassiker Starship Troopers: In dem Science-Fiction-Szenario verteidigt ihr als Soldaten der Menschheit die Demokratie, indem ihr fremde Planeten angreift und deren Bewohner dezimiert, was mit viel makaberem Humor in Szene gesetzt wird.

Neben riesigen insektenähnlichen Wesen, die stark an die Bugs aus dem Filmvorbild erinnern, bekommt ihr es dabei auch mit Roboterarmeen zu tun. Seinen Erfolg hat Helldivers 2 nicht zuletzt seinem hervorragenden Gunplay und dem effektvollen Trefferfeedback zu verdanken. Insbesondere bei den riesigen Käfern ist es sehr befriedigend, sie durch Dauerfeuer zu zerfetzen oder in Stücke zu sprengen.

Helldivers 2 schickt euch als Teil der triumphalen menschlichen Armee auf fremden Planeten in den Kampf gegen Aliens.

Obwohl Helldivers 2 in erster Linie eine einsteigerfreundliche Ballerorgie ist, bietet das Action-Feuerwerk durchaus auch einigen taktischen Tiefgang. Es gibt zahlreiche Spezialfähigkeiten, die euch beispielsweise Verteidigungsstellungen errichten oder Luftschläge anfordern lassen. Außerdem bekommt ihr eine große Auswahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen geboten, die ihr durch das umfangreiche Fortschrittssystem freischalten könnt, was für hohe Langzeitmotivation sorgt.