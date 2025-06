Ergonomie können viele, aber kaum einer so bequem: Der Sihoo Doro S100 ist ein Bürostuhl der Extraklasse!

Der Sihoo Doro S100 ist nicht nur wegen seinem abgefahrenem Design mehr als einen Blick wert.

Home Office ist schon eine feine Sache und ich bin sehr dankbar einen Job zu haben, für den ich nicht jeden Tag meine Wohnung verlassen muss. Aber damit man sich vor lauter Privilegien den Rücken nicht krumm sitzt und es sich mit üblen Rückenschmerzen rächt, sollte man etwas in seine Ausstattung investieren ein guter Bürostuhl mit ordentlicher Ergonomie sollte auf jeden Fall Teil davon sein. Und der Sihoo Doro S100 ist gerade einer der besten Deals, den ihr finden könnt.

Sihoo steht für bequeme Bürostühle für euer Homeoffice

Ich selbst habe den Sihoo Doro C300 bei mir im Einsatz und frage mich auch nach über vier Monaten im Einsatz regelmäßig, wie dieser Stuhl nur so bequem sein kann. Das Mesh-Gewebe, welches auch beim Doro S100 zum Einsatz kommt, ist unfassbar weich und fühlt sich fast so an, als würde man auf Wolken sitzen. Gleichzeitig ist es luft- und wasserdurchlässig, was besonders in den ersten Hitzewellen diesen Jahres von großem Vorteil war und sich in den nächsten Monaten nochmal mehr bemerkbar machen wird.

Auch in richtigen Büros machen die Stühle das Arbeiten leichter.

Doch das Mesh-Material ist nicht der einzige Vorzug des Stuhls. Die Rückenlehne ist höhenverstellbar und ist damit für Menschen zwischen 150 und 190 cm Körpergröße geeignet. Dabei wird aber nur der obere Part des Stuhl verstellt, sodass egal in welcher Größe gewährleistet ist, dass euer unterer Rücken stets gut unterstützt wird.

Das gilt aber nicht nur für den Rücken, sondern alle Körperregionen, die mit dem Stuhl in Kontakt sind: Die 4D-Armlehnen können in alle Richtungen verstellt werden und sorgen für eine bequeme Möglichkeit, eure Arme auszuruhen und euer Allerwertester sitzt nicht nur dank Mesh-Material, sondern auch wegen der Sitzfläche mit Wasserfall-Design immer bequem und wird euch nicht schmerzen.

Mehr Flexibilität kann ein ergonomischer Bürostuhl fast nicht haben

Neben der flexiblen Rückenlehne ist auch die Lordosenstütze ein großes Highlight des Sihoo Doro S100. Die beiden Platten besitzen eine besondere Federung und passen sich perfekt jeder Bewegung an. Vergesst starre Stützen, die sich keinen Zentimeter vom Fleck bewegen, mit diesem Stuhl fördert ihr wirklich eine gesunde Sitzhaltung.

Keine Lust auf einen Gaming-Stuhl? Der Sihoo Doro S100 ist die perfekte Alternative, die auch noch bequemer ist.

Auch wenn nicht den Sihoo Doro S100 benutze, bin ich von der Qualität der Marke mehr als überzeugt und empfehle sie grundsätzlich gerne weiter. Denn sie bieten wirklich alles, was ihr für einen produktiven, aber bequemen Tag im Homeoffice braucht und die euch auch dann noch gute Dienste leisten, wenn der Feierabend in einen Zockerabend übergeht.

Nur noch wenige Tage: Sichert euch den ergonomischen Bürostuhl zum Aktionspreis

Im Sihoo-Shoip läuft noch bis zum 29. Juni ein Sommer-Sale, bei denen ihr richtig sparen könnt. Neben dem hier hoch gelobten Sihoo Doro S100, den ihr für unter 300€ abstauben könnt, ist auch mein Stuhl, der Sihoo Doro C300 reduziert. Beide Stühle kann ich euch wie gesagt wärmstens empfehlen.

Und es kommt noch besser: Mit unseren exklusiven Gutscheincode SihooGP spart ihr beim Kauf des Sihoo Doro C300 zusätzliche 6%.