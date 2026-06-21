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Der erste Open-World-Hit des Jahres: Soulslike-Rollenspiel mit 86 auf Metacritic jetzt günstig schnappen!

Das erste große Open-World-Spiel des Jahres könnt ihr euch jetzt bereits günstig schnappen, den Soulslike-Hit gibt es gerade in der PS5-Version im Sonderangebot!

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GamePro Deals
21.06.2026 | 16:02 Uhr


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Nicht nur wir haben dieses Open-World-Soulslike im Test geliebt, auch auf Metacritic hat es sehr gut abgeschnitten. Nicht nur wir haben dieses Open-World-Soulslike im Test geliebt, auch auf Metacritic hat es sehr gut abgeschnitten.

Den ersten großen Open-World-Hit des Jahres könnt ihr euch jetzt bereits günstig schnappen: Das Soulslike-Rollenspiel mit 86 Punkten auf Metacritic bekommt ihr nämlich gerade in den frühen Angeboten des Amazon Prime Day zum Top-Preis, und das sogar in einer besonderen Edition mit schickem Steelbook und zwei zusätzlichen In-Game-Gegenständen. Hier findet ihr den Deal:

Open-World-Rollenspielhit aus 2026 jetzt im Angebot schnappen!

Obwohl der Amazon Prime Day offiziell erst am 23. Juni startet, gibt es übrigens schon jetzt eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele im Angebot, darunter große Hits wie Clair Obscur: Expedition 33 und Final Fantasy 7 Rebirth. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Früher Amazon Prime Day: PS5-Spiele jetzt schon günstig abstauben!

Drei offene Welten: Das ist der Action-Rollenspiel-Hit aus 2026!

Das Design unserer dämonischen Gegner fällt auch in Nioh 3 wieder sehr kreativ aus. Das Design unserer dämonischen Gegner fällt auch in Nioh 3 wieder sehr kreativ aus.

Bei dem Soulslike-Hit handelt es sich um Nioh 3, das einiges anders macht als seine Vorgänger: Während diese noch weitgehend lineare Level boten, bekommt ihr diesmal gleich drei verschiedene Open Worlds, die in verschiedenen Epochen und Regionen Japans angesiedelt sind. Im 16. Jahrhundert kämpft ihr euch durch eine ländliche Gegend mit Dörfern und Feldern, im 12. Jahrhundert erkundet ihr ein verschneites Gebirge und im 19. Jahrhundert seid ihr in einer düsteren Großstadt unterwegs.

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Auch beim Gameplay hat sich einiges getan: Zwar bietet Nioh 3 noch immer das tolle Samurai-Kampfsystem der beiden ersten Spiele mit packenden Schwertkämpfen und schweren, effektvollen Attacken. Alternativ könnt ihr jetzt jedoch auch im Ninja-Stil spielen und richtet dann zwar weniger Schaden an, seid aber schneller und könnt zudem Gegnern in den Rücken fallen. Somit habt ihr nun viel mehr taktische Möglichkeiten.

Video starten 1:21 Nioh 3 - Trailer zum Action-Rollenspiels

Diese Möglichkeiten sorgen zusammen mit der Open-World-Struktur, die euch zumindest manche der schweren Feinde umgehen lässt, dafür, dass Nioh 3 nicht mehr ganz so frustrierend schwer ist wie seine legendär gnadenlosen Vorgänger. Insbesondere die spektakulären Bosskämpfe sind zwar noch immer so hart wie gewohnt, doch wenn man an einer bestimmten Stelle mit der gewohnten Taktik nicht weiterkommt, probiert man eben etwas anderes aus.

Aus all diesen Gründen hat uns Nioh 3 im Test sogar noch besser gefallen als die ohnehin schon tollen Vorgänger. Leider mussten wir zum Release von den 88 Punkten, die wir gern vergeben hätten, noch ein paar Punkte für die schwache Performance abziehen. Mittlerweile haben mehrere Patches jedoch zumindest einen Teil der technischen Probleme gelöst, sodass ihr nun bereits ein besseres Spiel bekommt, und das zu einem viel günstigeren Preis.

Nioh 3 jetzt günstig für PS5 abstauben!
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