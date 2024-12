Nur 1,49 Euro im Nintendo eShop: Dieses wunderschöne Abenteuer der No Man's Sky-Macher kennen nur die wenigsten - weckt aber die ganz großen Emotionen

Aktuell im Angebot: The Last Campfire für Nintendo Switch.

Hello Games sind in erster Linie für das gigantische Weltraum-Abenteuer No Man's Sky bekannt, haben im Jahr 2020 im Rahmen eines Kreativprogramms innerhalb des Studios aber ein weiteres Spielchen veröffentlicht, das vermutlich nur die wenigsten von euch kennen: The Last Campfire.

Das Adventure kommt im Gegensatz zu No Man's Sky auf eine knackige Spielzeit von rund fünf Stunden und ist dabei so wunderschön, das ihr mal einen Blick drauf werfen solltet. Aktuell gibt's The Last Campfire für unter zwei Euro im Nintendo eShop!

Das aktuelle Nintendo eShop-Angebot im Überblick:

Spiel: The Last Campfire

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis im Sale: 1,49 Euro

1,49 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Angebot gültig bis: 29. Dezember 2024

Auch für PlayStation: Im PS Store findet ihr The Last Campfire übrigens ebenfalls für 1,49 Euro vor. Das Angebot gilt hier sogar noch bis zum 7. Januar 2025.

So spielt sich The Last Campfire

1:40 The Last Campfire - Adventure der No Man's Sky-Macher erscheint für PS4, Xbox One & Switch - Adventure der No Man's Sky-Macher erscheint für PS4, Xbox One & Switch

Genre: Adventure

Adventure Spielzeit: rund Fünf Stunden

rund Fünf Stunden Metacritic-Schnitt: 83 (Nintendo Switch-Version)

Darum geht es: The Last Campfire ist ein kleines Adventure, in dem ihr in die Rolle eines verlorenen Brennholzes namens Glut. Ihr helft dem kleinen Helden dabei, seine Heimat wiederzufinden und erkundet auf eurer Reise drei Gebiete, in denen ihr auf gefährliche Kreaturen und verirrten Menschenseelen trefft. Dabei streift ihr durch eine hübsche Wildnis und mysteriöse Ruinen und löst kleine Rätsel.

Pro/Contra: Klar, The Last Campfire hat mit nur 5 Stunden eine wirklich kurze Spielzeit, ist aber ein wirklich schönes Adventure mit cleveren Rätseln, das zum Nachdenken anregt und einmal wieder beweist, dass auch kleinere Spiele große Emotionen wecken können.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Welche Switch-Empfehlungen aus dem Nintendo eShop habt ihr außerdem auf Lager? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!