Wie aus einem Ghibli-Film entsprungen: Europa verspricht ein geheimnisvolles Abenteuer mit atemberaubender Welt

Genre: Action, Abenteuer, Indie Entwickler: Helder Pinto Plattformen: PC (Konsolenversionen folgen) Release: 2023

Das Action-Adventure Europa spielt nicht etwas auf dem gleichnamigen Kontinenten des Planeten Erde, sondern auf dem Jupitermond, der denselben Namen trägt. Das Projekt befindet sich seit 2017 bei Helder Pinto in der Entwicklung, der als Principal Art Lead bei Blizzard an Spielen wie Overwatch 2 mitgewirkt hat. In der folgenden Spielvorstellung verraten wir euch, wieso das Spiel einen Blick wert ist.

Darum geht’s in Europa

Auf dem Jupitermond Europa ist ein friedliches Paradies entstanden, das eine wunderschöne Landschaft aufweisen kann. Doch überall auf dem Mond sind Ruinen zu finden, die von einer untergegangenen Zivilisation zeugen.

Es liegt also an uns, Europa zu erkunden und Rätsel zu lösen, um das Geheimnis des letzten noch lebenden Menschen zu lösen. Dafür schlüpfen wir in die Rolle des Androiden Zee, mit dessen aufrüstbaren Zephyr-Jetpack wir über die Mondoberfläche fliegen können.

Hier seht ihr den ersten Trailer zu Europa:

1:00 Europa: Reveal-Trailer lädt uns mit viel Ghibli-Charme in eine untergegangene Welt ein

Das ist das Besondere an Europa

Die Mondoberfläche ist von Seen, Wiesen und Bergen gespickt. Der Look erinnert dabei stark an die größtenteils handgezeichneten Ghibli-Filme von Macher Hayao Miyazaki. Vor allem die mit Moos überwucherten Roboter, die in den Ruinen zu finden sind und die Landschaft zeichnen, erinnern uns stark an den Ghibli-Film „Das Schloss im Himmel“.

Europa bezeichnet sich selbst als ein friedliches und meditatives Abenteuer. Große Kämpfe solltet ihr also nicht erwarten. Stattdessen soll die Beziehung des Menschen zur Natur im Vordergrund stehen. Außerdem erwartet uns eine eine intime Geschichte über das Erwachsenwerden.

Für wen ist Europa geeignet?

Europa ist für all diejenigen geeignet, die eine friedliche Spiel-Session erleben wollen. Die Landschaft lädt zum Träumen ein und lässt und dem Alltagsstress entfliehen. Wer also ein entspanntes Spiel für den Feierabend sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Aktuell ist nur eine PC-Version für 2023 angekündigt. Laut dem Entwickler sollen Konsolenversionen folgen, doch weitere Informationen hierzu wird es erst in den kommenden Wochen geben.

GamePro-Einschätzung Jasmin Beverungen

@kerona44 Die wunderschöne Landschaft von Europa hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich bin großer Fan der Ghibli-Filme, weshalb die Optik des Spiels sofort meine Aufmerksamkeit geweckt hat. In den ersten Bildern sind viele interessante Orte zu sehen, die mit Rätseln locken und mich zum Erkunden einladen. Falls ich einen Abend zu geschlaucht vom Tag bin und keine Lust auf actionreiches Geballer habe, werde ich mich voller Freude diesem entspannenden Abenteuer widmen. Ich freue mich jetzt schon, in die Welt von Europa einzutauchen und ein paar Stunden mit friedlichem Gameplay zu verbringen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie lange die Rätsel von Europa mich bei Laune halten können.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Meinung habt ihr zum Spiel Europa?