Die Nintendo Switch OLED ist die neueste Version der Konsole und bietet ein großes Display. Solltet ihr dagegen ein kleineres Display und eine kleinere Konsole bevorzugen, dann solltet ihr euch nun das Angebot bei expert genauer anschauen. Ihr habt bei diesem Online-Shop die Möglichkeit euch eine Nintendo Switch Lite im Deal günstiger zu kaufen.

So gut ist das Angebot: Die Nintendo Switch Lite in der Farbe Koralle gibt es im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monate Nintendo Switch Online zum aktuellen Bestpreis. Im Deal bei expert kostet die Konsole nur 195 Euro. Damit spart ihr rund 25 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter. Insgesamt liegt der Preis damit auch nur rund 10 Euro über dem bisher günstigsten Preis, den es für die Konsole gab.

Weiteres Switch Lite-Bundle im Angebot: Wer lieber eine andere Farbe für seine Nintendo Switch Lite möchte, kann sie in Türkis bei MediaMarkt günstiger kaufen. Allerdings ist der Preis teurer als bei der Korallen-Version von expert. Auch bei MediaMarkt erhaltet ihr die Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing und Nintendo Switch Online. Hier kostet sie allerdings 219,99 Euro. Das ist für dieses Bundle mit der Farbvariante dennoch der aktuelle Bestpreis.

Solltet ihr einfach nur die Konsole an sich kaufen wollen, bekommt ihr die Nintendo Switch Lite in Gelb für 179,99 Euro bei MediaMarkt.

Das bietet die Nintendo Switch Lite: Euch erwartet die gleiche Leistungsfähigkeit wie bei der großen Nintendo Switch. Es gibt zwei große Unterschiede zur großen Schwester. Die Switch Lite ist deutlich kleiner und hat daher ein kleineres Display. Des Weiteren ist sie ein reiner Handheld und die Joy-Cons sind somit fest verbaut. Gerade als Zweit-Switch oder für alle mit kleineren Händen ist sie dennoch eine interessante Alternative zur großen Variante.