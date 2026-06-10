20 Jahre nach dem Start: Hit-Manga kehrt mit einem neuen Teil zurück und startet schon im Juli

Natsu Dragneel und die Fairy Tail-Gilde kehren zurück: Ende Juli gibt es mit "Re:FANTASIA" einen neuen Ableger. (© Hiro Mashima / A-1 Pictures)

Fast zehn Jahre nach dem letzten vollständig selbst gezeichneten "Fairy Tail"-Kapitel kehrt Hiro Mashima mit einem neuen Teil zurück. Das frische Werk trägt den Titel "Fairy Tail Re:FANTASIA" und erscheint laut dem Kodansha-Verlag ab dem 29. Juli 2026 im "Weekly Shonen Magazine" – eine Woche früher als ursprünglich angekündigt.

"Re:FANTASIA" markiert Mashimas erste Arbeit, bei der er für Fairy Tail sowohl Story als auch Zeichnungen vollständig selbst übernimmt – und damit die erste seit dem Ende des Originals im Jahr 2017.

Die noch laufende Fortsetzung "Fairy Tail: 100 Years Quest" entstand indes in Zusammenarbeit mit Zeichner Atsuo Ueda; Mashima steuert dort ausschließlich das Skript bei.

2:20 Im neuen Fairy Tail-Anime nehmen Natsu und Lucy eine Quest an, die mehr als 100 Jahre alt ist

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Teil des 20-jährigen Jubiläums

Anlass für das Comeback ist das 20-jährige Jubiläum der Reihe: Fairy Tail debütierte 2006 im selben Magazin und gehört seitdem zu den meistverkauften Shonen-Mangas.

Zu diesem Jubiläum veröffentlichte Kodansha bereits vor zwei Monaten einen Ankündigungstrailer:

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Im Rahmen dieses Teasers wandte sich der Fairy Tail-Schöpfer auch an die Community und schürte die Erwartungen:

"Dass wir einen Manga feiern können, der schon eine ganze Weile zu Ende ist, verdanken wir einzig der unerschütterlichen Unterstützung unserer Leser*innen. Von diesem Jahr bis ins nächste bereiten wir viele neue Merchandise-Artikel und Events vor. Lasst uns gemeinsam das 20-jährige Jubiläum feiern!"

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Kodansha selbst bezeichnet "Fairy Tail Re:FANTASIA" als eine "kurz angelegte und intensive Veröffentlichung" – damit wird der neue Ableger wohl nicht allzu lange laufen.

Ursprünglich sollte die Reihe mit der Ausgabe vom 5. August 2026 starten; weil Mashima schneller arbeitete als erwartet, zog Kodansha den Starttermin auf den 29. Juli vor.

20 Jahre Fairy Tail: Was war euer Lieblingsmoment und freut ihr euch auf die Rückkehr?