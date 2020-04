Fallout 76: Wastelanders im Stream: Eine neue Chance für das Ödland

Der Aufbau der Gesellschaft schreitet immer weiter voran: Bei uns richtet sich das Land im Home Office ein und lernt mit der vielen Zeit zu Hause umzugehen, in West Virginia siedeln sich endlich wieder Amerikaner in ihrem vom Atomkrieg zerstörten Heimatland an - die NPC-Wastelanders sind endlich ein fester Bestandteil der Welt von Fallout 76!

Gemeinsam mit Bethesda - deshalb sind unsere Streams auch als #Werbung markiert - wollen Julius und Roman den DLC erkunden und dem Spiel nach dem holprigen Start damals nun eine neue Chance geben, auf die altbekannte und beliebte Fallout-Schiene zu kommen. Schließlich machen herrlich skurrile oder direkt durchgeknallte NPCs seit jeher einen großen Teil der Fallout-Faszination aus.

Heute geht's ab 19 Uhr auf MAX - Monsters and Explosions los, danach folgen am Freitag, Mittwoch und nochmal am Freitag drei weitere Streams mit Fallout 76: Wastelanders. Wer zuschaut, kann sich nicht nur selbst ein Bild vom lang erwarteten DLC machen, sondern außerdem auch noch einen hochwertigen Gaming Chair gewinnen. Alle Infos zum Gewinnspiel gibt's dann später live im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Fallout 76: Wastelanders im MAX-Stream