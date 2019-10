Fallout Legacy Collection - Alle Singleplayer-RPGs in einer Box geleakt

Möglicherweise können wir bald alle Singleplayer-Fallouts noch einmal erleben. Auf der deutschen Amazon-Seite ist die Fallout Legacy Collection aufgetaucht. Im Moment gibt es allerdings nur eine PC-Version der Sammlung zu sehen. Ob das Bundle auch für Konsolen erscheint, bleibt also abzuwarten. Offiziell angekündigt haben die Entwickler noch nichts.

Die Fallout Legacy Edition beinhaltet:

Der Release ist laut am Amazon am 25. Oktober 2019. Das Bundle soll 40 Euro kosten. Wenn diese Collection auch für Konsolen erscheint, könnte Bethesda damit die in der Community gewünschten Remastered-Versionen von Fallout 3 und New Vegas liefern. Bei den 3D-Ablegern sind jeweils auch alle Erweiterungen mit dabei.

Eine Konsolen-Umsetzung der klassischen Teile von Fallout bis Fallout Tactics wäre ebenfalls eine gute Sache. Immerhin erschienen diese nur auf dem PC.

Erscheint die Fallout Legacy Collection nur für PC?

Noch sollten wir allerdings vorsichtig sein. Zum einen hat Bethesda das Bundle noch nicht offiziell angekündigt und zum anderen nennt nicht einmal der Leak eine PS4- oder Xbox One-Version. Da die älteren PC-Klassiker mit dabei sind, könnte es tatsächlich sein, dass ein Konsolen-Release ausbleibt.

Allerdings sind Fallout 1 bis Tactics ohne Probleme bereits jetzt für Windows-Systeme zu haben, genau wie die modernen 3D-Teile. Für die aktuellen Konsolen wäre ein Release dieser Sammlung daher eigentlich viel sinnvoller, denn hier wäre nur Fallout 4 regulär erschienen.

Was denkt ihr? Hättet ihr Interesse an einer Fallout Legacy Collection?