Fallout Staffel 2: Dreharbeiten sind beendet - Amazon nennt noch keinen Release, aber wir haben da so eine Vermutung

Fallout Staffel 2 erreicht einen Meilenstein.

Wir haben eine gute Nachricht für alle Fallout-Fans: Die Dreharbeiten der zweiten Staffel sind so weit abgeschlossen. Allerdings hat Amazon noch nicht verraten, wann wir mit den neuen Folgen rechnen dürfen. Wir können trotzdem schon ein grobes Release-Fenster berechnen.

Fallout-Schauspieler*innen bestätigen nach Verzögerungen Drehschluss für Staffel 2

Die Fallout-Serie feiert wieder einen wichtigen Meilenstein: Die Aufnahmen für Staffel 2 sind nach Unterbrechungen endlich im Kasten. Nachdem die großen Brände in Kalifornien Anfang des Jahres die Arbeiten an der Serie behindert hatten, verkündeten einige Darsteller*innen die guten Nachrichten in den sozialen Netzwerken.

So schreibt Walton Goggins, der den Ghoul spielt, dass mit dem Drehschluss ein "Achievement freigeschaltet" wurde – was natürlich eine kleine Anspielung auf die Xbox-Erfolge der Spiele ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ella Purnell (Lucy) und Kyle MacLachlan (Lucys Vater Hank) posteten die guten Nachrichten dagegen auf Instagram:

Wann und wie geht's mit Staffel 2 weiter?

Wie schon zuvor wird auch Staffel 2 exklusiv bei Amazon Prime streambar sein. Nur wann, wissen wir noch nicht. Da die Dreharbeiten abgeschlossen sind, lässt sich aber grob berechnen, wann es theoretisch weitergehen könnte und wann wir mit dem ersten Trailer rechnen dürfen.

Staffel 1 wurde im März 2023 abgedreht. Der erste Trailer erschien im Dezember, die Serie selbst startete dann im April 2024. Sollte sich die Post-Produktion für Staffel 2 nicht groß verkürzen oder verlängern, dürfen wir also davon ausgehen, dass wir im Januar 2026 einen ersten Eindruck erhalten und die neuen Folgen im Juni/Juli an den Start gehen werden.

Hier seht ihr nochmal den ersten Trailer zu Staffel 1, der dann auch den Starttermin verraten hatte:

2:33 Erster Trailer zur Fallout-Serie verrät den Starttermin bei Amazon und kommt ziemlich blutig daher

Autoplay

Wie es in Staffel 2 weitergeht, lässt sich ebenfalls grob erahnen. Staffel 1 endet recht offen und hat damit den Weg für Staffel 2 bereits vorgezeichnet. Auch erste Setbilder geben Hinweise auf Orte und neue Gegner. Mehr wollen wir aus Spoilergründen nicht verraten.

Wer Fallout Staffel 1 kennt und dennoch mehr wissen will, wird in den oben verlinkten Artikeln fündig.

Was erwartet ihr von der zweiten Staffel der Fallout-Serie auf Amazon Prime? Denkt ihr, dass wir im Juni oder Juli 2026 mit den neuen Folgen rechnen dürfen?