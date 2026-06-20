Fan bewirbt sich bei LEGO um einen Job und muss im Bewerbungsgespräch ein Set bauen - bekommt die Stelle und 17.000 Leute freuen sich mit ihm

Mit einem kleinen Geister-Diorama direkt zum Traumjob. (Bild: Reddit/user/Zealousideal-Many-40)

Manchmal sind es genau diese kleinen Mutproben, die alles verändern. Auf Reddit sorgte im letzten Jahr eine Geschichte für Begeisterung: Ein LEGO-Fan bewarb sich in einem Store, musste beim Gespräch spontan etwas bauen – und überzeugte gleich doppelt: mit Kreativität und Charme.

Von der Pizzeria zu LEGO

User Zealousideal-Many-40 wollte einfach raus aus seinem alten Job im Restaurant. Da in der Nähe seines Colleges ein LEGO-Store lag, versuchte er sein Glück – ohne große Erwartungen. Für den zweiten Teil des Bewerbungsgesprächs bekam er eine Schüssel voller Steine aus der Pick-a-Brick-Wall und die Aufgabe, daraus etwas Eigenes zu bauen.

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Autoplay

Das Ergebnis: Eine kleine Szene, in der ein Forscher im Dschungel auf Geister trifft. Das Mini-Diorama landete vor einem Monat auf Reddit und bekam schnell Hunderte positive Kommentare. Viele meinten, der Bastler solle sich lieber direkt als Designer bewerben. Seine Antwort damals:

Haha, das hätte ich gerne! Vielleicht nach dem Studium, wenn ich mich hocharbeiten kann.

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Happy End in LEGO-Schürze

Ein paar Wochen später meldete sich der Fan erneut mit einem Update-Post: “Ich habe den Job“ – begleitet von einem Foto, das ihn mit LEGO-Schürze und seinem selbstgebauten Set zeigt.

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Er schrieb dazu:

Ich hätte nie erwartet, dass mein letzter Beitrag so durch die Decke geht! Danke für all die Unterstützung und netten Worte <3

Viele Nutzer*innen feierten den Moment als kleinen Beweis dafür, dass Leidenschaft und Spontanität manchmal wichtiger sind als Erfahrung oder ein perfekter Lebenslauf.

Kleine Steine, große Wirkung

Die Geschichte zeigt, wie ein wenig Mut und Kreativität das Leben verändern können. Und manchmal ist der Sprung ins Ungewisse eben genau das, was man braucht, um am Ende da zu landen, wo man hingehört. Für diesen Fan ist das eben der LEGO-Store und mit etwas Glück auch irgendwann der Job als LEGO-Designer.

Habt ihr euch schon mal spontan auf einen Traumjob beworben und wie ist es gelaufen?