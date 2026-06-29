Fantasy-Epos für PS5: Rollenspiel mit 92 Punkten im Test jetzt richtig günstig sichern!

Zum aktuellen Preis ist dieses wunderschönes Fantasy-Rollenspiel auf jeden Fall ein echtes Schnäppchen.

Gerade könnt ihr ein großes Rollenspiel-Epos für PS5, das bei uns im GamePro-Test stolze 92 Punkte bekommen hat, zu einem echten Schnäppchenpreis abstauben. Für die Deluxe Edition, die im PlayStation Store normalerweise 99,99€ kostet und dort aktuell im Sonderangebot auf 39,99€ reduziert ist, zahlt ihr bei Amazon momentan nur noch schlappe 13,80€. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot könnte allerdings schnell ausverkauft sein, da laut Shopseite nur eine eng begrenzte Anzahl an Exemplaren verfügbar ist. Solltet ihr zu spät kommen, könnt ihr euch damit trösten, dass die Standard-Version des PS5-Rollenspiels momentan ebenfalls recht günstig ist:

Wunderschönes, actionreiches Fantasy-Epos: Das ist das günstige PS5-Rollenspiel!

Die Welt dieses PS5-Rollenspiels ist ein echter Augenschmaus.

Bei dem günstigen Rollenspiel-Epos handelt es sich um Dragon Age: The Veilguard, das nicht jedem Fan der Reihe gefallen, uns aber im Test begeistert hat, und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Der offensichtliche ist die Präsentation: Es handelt sich um eines der schönsten Rollenspiele, die ihr auf PS5 bekommen könnt, mit atemberaubenden Fantasy-Landschaften, monumentalen Bauwerken und eindrucksvollen Städten.

Der Look ist dabei zwar insgesamt ein gutes Stück bunter und freundlicher als insbesondere Dragon Age: Origins, aber es ist keineswegs so, dass es keine düsteren Abschnitte mehr gäbe. So können wir etwa ein Geisterdorf erforschen, das zum Schauplatz schrecklicher Verbrechen wurde. Selbst die Story erreicht im Schlussteil noch Tiefen, die man ihr nach dem etwas seichten Anfang kaum zugetraut hätte.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

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Vor allem hat uns aber das Kampfsystem gefallen, welches die alten Taktikkämpfe, die schon in Origins kein Highlight waren und in Inquisition eher notdürftig mitgeschleppt erschienen, durch ein schnelles Action-System mit Fokus auf Nahkampf ersetzt, das sich viel flotter und angenehmer spielt. Taktischen Tiefgang gibt es übrigens trotzdem noch, aber dieser liegt nun eben eher in der klugen Zusammenstellung der Heldengruppe und ihrer Fähigkeiten.

Zugegebenermaßen ist das alles von den Wurzeln der Reihe schon ziemlich weit weg und wer ein neues Dragon Age: Origins erwartet, wird deshalb nicht glücklich werden. Wer aber schlicht ein packendes Fantasy-Rollenspiel mit wunderschöner Optik sucht, macht mit dem aktuellen Angebot für die Deluxe Edition, die noch eine ganze Reihe von zusätzlichen In-Game-Gegenständen mitliefert, auf jeden Fall ein echtes Schnäppchen.