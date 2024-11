Drachen, Götter und Intrigen: Drei Fantasy-Romane, die ihr in diesem Winter besser nicht verpassen solltet!

Diese Highlights aus dem Fantasy Genre sind ein absolutes Must-have, wenn ihr in der kalten Jahreszeit wieder mehr lesen wollt!

Die kalten Wintermonate bieten die perfekte Gelegenheit, sich mit einer großen Tasse Tee, einer flauschigen Decke und einem packenden Roman auf der Couch einzukuscheln. Ihr seid noch unentschlossen, in welche Welt ihr als Nächstes abtauchen wollt? Kein Problem! Meine ganz persönlichen Highlights aus dem Fantasy-Genre habe ich für euch vorbereitet und ich kann euch wirklich jedes dieser Bücher nur wärmstens empfehlen!

Godkiller - Eine fesselnde High-Fantasy-Reihe

Godkiller von Hannah Kaner ist ein Buch, dass nicht nur unter die Haut geht - ich wollte es am liebsten auch nie wieder aus der Hand legen! Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Götter einst groß und mächtig waren. Doch nach dem neuen Gesetz des Königs Arren durfte den Gottheiten nicht mehr gehuldigt, geschweige denn Opfergaben dargebracht werden. So verloren sie nach und nach an Kraft, wurden immer schwächer und werden jetzt von den Leuten gejagt, die unter ihnen gelitten haben!

Die Godkiller-Reihe ist nicht nur super spannend, sondern auch wunderschön gestaltet mit einer richtig coolen Landkarte!

Kyssen ist eine von ihnen - das Töten der Götter ist ihr täglich Brot. Doch ein schicksalhaftes Aufeinandertreffen ändert alles. Denn den Gott Skedi - gebunden an ein junges Mädchen, das ohne ihn sterben würde - kann sie einfach nicht töten. Gemeinsam mit den beiden und einem brotbackenden Ritter bestreitet Kyssen ein Abenteuer, dass sie so nicht erwartet hatte!

Diese fantastische Reihe besteht bisher aus zwei wundervollen Teilen und jedes der Bücher ist nicht nur packend geschrieben, sondern auch ästhetisch ansprechend gestaltet. Dabei könnt ihr euch den zweiten Band Sunbringer und das anstehende Ende der Trilogie Faithbreaker - welcher aktuell auch noch mit limitierten Farbschnitt vorzubestellen ist - auf Amazon sichern!

Forth Wing - Der Drachen-Bestseller!

Die Flammengeküsst-Reihe von Rebecca Yarros hat Social-Media im Sturm erobert! Denn Forth Wing und Iron Flame konnten nicht nur mit der spannenden Story rund um Drachen und Liebe punkten, sie begeistern auch mit der wunderschönen Optik der atemberaubenden Farbschnitte!

Die wundervollen Farbschnitte von Forth Wing und Iron Flame sind in jedem Bücherregal ein absoluter Blickfang!

Ganz nach dem Motto "Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch. Ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot." geht es in den Büchern um Violet, die zwar eigentlich gerne Schriftgelehrte am renommierten War College wäre. Doch ihre Position als Tochter der Generalin zwingt sie dazu, am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilzunehmen. Sie muss sich also allen Herausforderungen widerwillig stellen, während auch ihre Mitkadetten eine Bedrohung darstellen, da Violet aufgrund ihrer Herkunft missachtet wird.

Der nächste Band der Flammengeküsst-Reihe kommt bald!

Schon jetzt können es Fans kaum erwarten, denn Onyx Storm ist ab dem 21. Januar 2025 endlich erhältlich! Im dritten Band der Drachenreiter-Reihe wird es ernst. Die theoretischen Übungen am War College sind vorbei, Krieg steht vor der Tür und die Protagonistin Violet muss in unbekannte Länder reisen, um Verbündete zu suchen. Wird sie es schaffen alles, was sie liebt - die Drachen, ihre Familie und ihre Heimat - zu retten?

Onyx Storm ist nicht nur der lang erwartete Nachfolger, das Buch kann auch optisch dank des schönen Farbschnitts mit den Vorgängern mithalten!

Wenn ihr genauso darauf brennt, den nächsten Band endlich in den Händen zu halten, dann könnt ihr ihn auch ganz einfach bei Amazon vorbestellen! Damit stellt ihr nicht nur sicher, dass ihr das Buch schon am Erscheinungstag in den Händen haltet, sondern könnt euch auch die wunderschöne Deluxe-Ausgabe mit atemberaubendem Farbschnitt schnappen!

Mein ganz persönlicher Geheimtipp - Chroniken von Siala

Wenn es eine Bücher-Reihe gibt, die sich seit etwa zehn Jahren in meinem Regal befindet und die ich immer noch gerne in die Hand nehme - dann ist es diese! Schattenwanderer: Die Chroniken von Siala erschein zwar nicht auf Social-Media - dafür liegt das Erscheinungsdatum wahrscheinlich einfach schon zu weit in der Vergangenheit. Dennoch sind diese Bücher mein ganz persönlicher Schatz und mein Geheimtipp an euch!

Egal wie oft ich umziehe, diese Trilogie darf immer mit und ich werde sie auch in Zukunft immer wieder aufs neue lesen!

Garrett der Schattenwanderer ist in Awendum als Meisterdieb bekannt und er ist möglicherweise der einzige, der eine verheerende Katastrophe abwenden kann. Denn nach Jahrhunderten des Friedens ist der namenlose Schrecken - der Unaussprechliche - erwacht. Zusammen mit einer Gruppe der unerbittlichsten Krieger des Landes zieht er los und ihr Weg führt sie durch verbotene Gebiete bis hin ans Ende der Welt.

Die Reihe besteht aus drei Bänden und einer ist fesselnder als der nächste! Hier die chronologische Reihenfolge: