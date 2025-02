Ferngesteuerte Autos können einpacken! Macht euer Wohnzimmer jetzt mit einem laufenden Dinosaurier unsicher

Dieser ferngesteuerte Dino könnte der erste Schritt zu eurem eigenen kleinen Jurassic Park sein. Bei Amazon bekommt ihr ihn gerade günstig im Angebot.

Habt ihr Lust darauf, euch euren eigenen kleinen Jurassic Park im Wohnzimmer anzulegen, der aber weniger gefährlich ist als das Original? Dann könnt ihr mit diesem Sonderangebot den Anfang machen: Bei Amazon könnt ihr gerade einen ferngesteuerten Dinosaurier zum Top-Preis abstauben! Den laufenden und brüllenden Velociraptor bekommt ihr aktuell stattliche 30 Prozent günstiger:

Laut Amazon handelt es sich um ein „befristetes Angebot“. Wie lange genau es verfügbar sein wird, verrät der Händler allerdings nicht.

Dinosaurier fürs Wohnzimmer: Was bietet der ferngesteuerte Raptor?

Wer braucht schon ein ferngesteuertes Auto, wenn man mit einem richtigen Velociraptor stilvoll durchs Wohnzimmer stapfen kann?

Damit der ferngesteuerte Raptor sich in seiner natürlichen Haltung mit weit vorgebeugtem Oberkörper bewegen kann, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren, wurden an den herabhängenden Armen kleine Rollen angebracht. Diese werden teilweise durch die Krallen verdeckt und sind so unauffällig, dass es vor allem bei der Betrachtung von vorn fast wirkt, als würde der Dinosaurier tatsächlich nur auf zwei Beinen laufen.

Von den Rollen abgesehen, wirken die Bewegungen des Dinos recht realitätsnah. In der Mitte des Körpers befindet sich ein Gelenk, durch das sich der Oberkörper leicht drehen und anwinkeln lässt, um die Richtung zu ändern. Der Schwanz ist zwar nicht separat steuerbar, aber sehr flexibel und schwingt durch die Bewegungen des restlichen Körpers von selbst hin und her, was erstaunlich lebensecht wirkt.

Auch das Brüllen des Raptors funktioniert automatisch: Wenn er sich bewegt, stößt der Dino immer wieder zufällig eines von drei Brüllgeräuschen aus. Ebenfalls eine nette Idee: Drückt ihr auf den Demo-Knopf, bewegt sich der Dinosaurier selbstständig und wirkt dann fast wie ein echtes Tier mit eigenem Willen.

Die Fernsteuerung des Dinosauriers ist auf den ersten Blick etwas seltsam gestaltet, man findet sich aber schnell zurecht.

Weniger realistisch, aber bei der Verwendung im Dunkeln praktisch und cool anzusehen ist die blaue LED-Lampe im Maul des Velociraptors, durch die dessen Weg beleuchtet wird. Das Licht lässt sich über die Fernsteuerung aktivieren. Diese Fernsteuerung ordnet die Bedienelemente übrigens in Form eines Dinos an, was nett aussieht, aber nicht so intuitiv ist, wie es ein normales Steuerkreuz gewesen wäre. Man gewöhnt sich aber schnell daran.

Insgesamt ist der ferngesteuerte Dinosaurier ein gut funktionierendes und spektakulär anzusehendes Spielzeug, das für wenig Geld echtes Jurassic-Park-Feeling aufkommen lässt. Den aktuellen Angebotspreis von 31,99€ im Amazon-Angebot ist es damit allemal wert: