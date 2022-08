Euer Fernseher ist euch zu klein? Jetzt 75 Zoll 4K-TV zum Toppreis abstauben

Nur noch bis morgen bekommt ihr bei Otto 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte 4K-Fernseher, was in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. So gibt es beispielsweise den Hisense A6FG in der Größe 75 Zoll, der mit einem Preis von 714,01€ bei Otto ohnehin gerade schon sehr günstig ist, für nur noch 606,91€. Dazu müsst ihr nur an der Kasse den Code eingeben, den ihr auf der Produktseite unterhalb des Preises findet, wenn ihr auf „15% extra sparen“ klickt:

Weder in dieser Version noch in den nahezu identischen Varianten A6BG oder A6GG gibt es den Hisense A6G in dieser Größt gerade irgendwo anders auch nur annähernd so günstig. Das gilt auch dann noch, wenn man die Versandkosten von 34,95€ einberechnet. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet der Hisense A6GG mit 75 Zoll gerade 862,44€.

Wie gut ist der Hisense A6FG?

Bild: Wie üblich bei günstigen 4K-Fernsehern muss man auch beim Hisense A6FG ein paar Kompromisse eingehen. So ist die Spitzenhelligkeit nicht sehr hoch, weshalb die immerhin unterstützen HDR-Formate HDR10+ und Dolby Vision nicht voll ausgenutzt werden können. Bei der 75-Zoll-Version wird zudem ein IPS-Display verwendet, dessen Kontrast eher niedrig ist. Dafür ist das Bild aber auch weniger vom Blickwinkel abhängig. Für seinen Preis bietet der Hisense A6FG trotz der Einschränkungen aber durchaus ein gutes Bild.

Gaming: Beim Gaming zeichnet sich der Hisense A6FG durch seinen sehr niedrigen Input Lag von 10,5 ms bei 60 Hz aus. Ein 120-Hz-Display und richtiges HDMI 2.1 besitzt er allerdings nicht, somit bleibt ihr auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin ist ALLM mit dabei. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere günstige 4K-TVs bei Otto

Übrigens gilt der Gutschein nicht nur für die 75-Zoll-Version des Hisense A6FG, auch kleinere Varianten gibt es günstiger, etwa die 50-Zoll-Version mit kontrastreichem VA-Display. Daneben sind noch viele andere 4K-TVs reduziert. Falls ihr etwa nach einem High-End-Fernseher mit 120 Hz und HDMI 2.1 sucht, könnt ihr euch stattdessen den LG OLED B19 günstig sichern. Hier ein paar Beispiele:

Die Übersicht über alle TV-Angebote der Gutschein-Aktion findet ihr hier: