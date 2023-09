Fernseher am Black Friday: OLED, QLED & 120Hz - Das könnten die besten Angebote 2023 werden

Am Black Friday 2023 erwarten auch viele tolle TV-Deals. Wir verraten, welche Fernseher ihr im Blick behalten solltet.

Der Black Friday ist traditionell eine der besten Gelegenheiten des Jahres, um sich einen neuen 4K-Fernseher zu kaufen. Das liegt nicht nur daran, dass sich die Händler gegenseitig zu unterbieten versuchen. Es hat auch damit zu tun, dass die neuen Modelle jedes Jahr im Frühjahr und Sommer zunächst zu hohen Preisen auf den Markt kommen und bis Ende November endlich reif sind für richtig starke Rabatte.

Black Friday ist dieses Jahr am 24. November, die großen Händler werden aber sicherlich schon einige Tage früher loslegen. Sobald sie ihre Angebote gestartet haben, werdet ihr sie hier finden:

Das Problem dabei: Die besten TV-Deals am Black Friday sind meistens sehr schnell ausverkauft, man muss also schnell sein. Damit ihr schon mal vorausplanen und dann sofort zuschlagen könnt, haben wir euch die interessantesten Fernseher in verschiedenen Preisklassen herausgesucht:

OLED-TVs: Perfektes Schwarz und hoher Kontrast

Der LG OLED B39 bietet ein hervorragendes Bild sowie tolle Gaming-Leistung durch HDMI 2.1 und 120Hz, und das alles zu einem moderaten Preis.

Wer höchste Ansprüche an die Bildqualität hat, ist in der Regel mit einem OLED-Fernseher gut beraten. Statt einer LED-Beleuchtung im Hintergrund, über die verschiedene Filter gelegt werden, bieten diese TVs selbstleuchtende Pixel, deren Helligkeit einzeln geregelt oder ganz abgeschaltet wird. Das ermöglicht perfektes Schwarz und sehr hohen Kontrast.

Die neuen OLED-TVs von LG aus 2023 sind seit ihrem Release vor ein paar Monaten bereits um einige hundert Euro im Preis gesunken und am Black Friday ist hier noch deutlich mehr möglich. Fürs Gaming bieten die mit 120Hz und HDMI 2.1 ausgestattete B3- und C3-Reihe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ihr solltet daher vor allem den LG OLED B39 und sowie den LG OLED C37 im Auge behalten, die die hierzulande am besten verfügbaren Varianten sind:

Auch wenn die LG-Modelle noch immer die beliebtesten OLED-Fernseher sind, gibt es natürlich starke Konkurrenz. Wenn ihr bei der Bildqualität keine Kompromisse machen möchtet, solltet ihr vor allem auf die Top-Modelle von Sony und Samsung achten. Die aktuellen OLED-Fernseher von Philips und Hisense bieten aber ebenfalls ein tolles Bild und eine gute Gaming-Performance:

Mini-LED-TVs: Mehr Helligkeit für HDR

Der Samsung QLED QN90C bietet zwar nicht das tiefe Schwarz von OLED-TVs, ist ihnen dafür aber bei der Helligkeit überlegen.

Eine gute Alternative zu OLED-TVs sind Mini-LED-TVs. Diese reichen zwar nicht ganz an das perfekte Schwarz von OLED-TVs heran, sind aber dank besonders kleiner Leuchtdioden und hervorragendem Local Dimming nicht allzu weit davon entfernt. Außerdem können sie eine höhere Helligkeit erreichen, weil bei ihnen nicht die Gefahr besteht, dass sich das Bild ins Display einbrennt. Dadurch können sie HDR besser ausnutzen.

Mini-LED-TVs könnt ihr inzwischen von vielen Herstellern bekommen, Samsung gehört aber nach wie vor zu den Marktführern. Hier gibt es hochwertige 4K-TVs, die Mini-LED-Display mit einer QLED-Filterschicht zur besseren Farbwiedergabe kombinieren, wie den Samsung QN85C und QN90C aus 2023. Auch bei diesen Modellen bekommt ihr natürlich 120Hz und HDMI 2.1:

Gute Alternativen findet ihr unter anderem bei Herstellern wie LG, Hisense und TCL. Insbesondere bei den beiden letzteren bekommt ihr oft deutlich günstigere Preise und ebenfalls QLED-Displays. Hier ein paar Modelle, die 120Hz und HDMI 2.1 unterstützen:

Preis-Leistungs-Tipps fürs Gaming: Günstige TVs mit 120Hz

Der TCL C739 bietet eine erstaunliche Menge an Features für seinen Preis.

Ihr braucht bei der Bildqualität nicht unbedingt das Beste vom Besten und möchtet einfach nur gute Gaming-Performance zu einem möglichst kleinen Preis? Dann könnt ihr zu Modellen greifen, die ein gewöhnliches LED-Display, aber trotzdem 120Hz und HDMI 2.1 bieten und deshalb bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X ermöglichen.

Die günstigsten Preise gibt es bei chinesischen Herstellern wie TCL wie Hisense. Der TCL C739 beispielsweise stammt zwar schon aus 2022, liefert aber 120Hz, HDMI 2.1 und QLED für wenig Geld. Bei solchen günstigen Gaming-TVs müsst ihr aber aufpassen: Oft bekommt ihr hier 120Hz nur bei den größeren Modellen ab 55 Zoll aufwärts!

Falls euer Budget doch etwas mehr hergibt, könnt ihr natürlich auch zu den Fernsehern von Sony, Samsung und LG greifen und bekommt dann oft etwas höhere Qualität, zahlt aber zumeist auch deutlich höhere Preise:

Low-Budget-Kauftipps: Solide Qualität für wenig Geld

Der Samsung CU7179 ist ein guter und günstiger 4K-Fernseher, auf HDMI 2.1 müsst ihr hier allerdings verzichten.

Für alle, die es einfach nur möglichst günstig wollen und auch mit 60Hz zufrieden sind, wird es zum Black Friday sicherlich ebenfalls viele gute TV-Angebote geben. Am oberen Ende der unteren Preisklasse stehen die günstigsten Samsung-TVs wie der CU7179. Hier könnt ihr trotz des niedrigen Preises noch gute Qualität erwarten:

Ansonsten würden wir euch auch im Low-Budget-Bereich zu Modellen von Herstellern wie LG, Hisense und TCL raten. Bei diesen könnt ihr recht günstige Preise bekommen und euch trotzdem darauf verlassen, dass die aktuellen 4K-Fernseher einen niedrigen Input Lag bieten und deshalb fürs Gaming geeignet sind. Das ist bei Billig-TVs längst nicht immer der Fall.

In der unteren Preisklasse hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren qualitativ übrigens nicht viel getan, deswegen ist es in diesem Fall nicht schlimm, wenn ihr Modelle kauft, die schon ein bisschen älter sind. Höchstens der App-Support könnte darunter laiden, aber hier lässt sich mit einem Amazon Fire TV Stick nachbessern.

