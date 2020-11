Erst vor vier Wochen ist FIFA 21 erschienen, aber die Preise für EAs Sportspiel fallen bereits: Die PS4-Version gibt es jetzt für 44,90 Euro beim Ebay-Händler Sbdirect 24 im Sonderangebot. Es werden keine Angaben dazu gemacht, wie lange der Deal noch gilt. Solche Angebote können erfahrungsgemäß aber recht schnell ausverkauft sein. Es handelt sich selbstverständlich um Neuware. Der Versand ist kostenlos.

FIFA 21 (PS4, inkl. PS5-Upgrade) für 44,90 Euro bei Sbdirect24

Bei Sbdirect24 handelt es sich um einen größeren Ebay-Händler, der schon häufiger durch günstige Angebote aus dem Gaming-Bereich aufgefallen ist. Aktuell liegt er bei 98,2 Prozent positiven Bewertungen.

Gratis-Upgrade auf PS5-Version

Falls ihr euch später eine PS5 zulegen wollt, könnt ihr die PS4-Version von FIFA 21 übrigens gratis auf die Next-Gen-Fassung upgraden. Dabei solltet ihr aber beachten: Wenn ihr die Disc-Version von FIFA 21 bestellt, braucht ihr das PS5-Modell mit Laufwerk, damit das Upgrade funktioniert. Mit der rein digitalen Version der PS5 lassen sich nur digitale Spiele upgraden. Die Möglichkeit zum Gratis-Upgrade soll laut EA noch bis zum Erscheinen von FIFA 22 bestehen.

Was bietet FIFA 21?

Große Änderungen wie die Rückkehr des Straßenfußballs im letzten Jahr gibt es bei FIFA 21 nicht. Auf dem Platz hat sich aber durchaus etwas getan: Beispielsweise können wir nun mit dem rechten Stick die Laufwege von Passempfängern steuern und so verhindern, dass die KI in die falsche Richtung rennt. Auch beim Dribbling wurde nachgebessert und in der Verteidigung müssen wir nun deutlich aktiver werden. Insgesamt ist FIFA dadurch ein gutes Stück anspruchsvoller geworden.

Im Karrieremodus gibt es nun eine neue Live-Matchsimulation. Partien, die wir nicht selbst spielen wollen, verfolgen wir auf einer 2D-Übersicht und können dabei jederzeit eingreifen, wenn etwas schiefläuft. Durch individuelle Trainigspläne können wir mehr Einfluss auf die Entwicklung einzelner Spieler nehmen. Die Story-Kampagne dreht sich wieder um den VOLTA-Modus, ist aber recht lieblos geraten und schon nach rund zwei Stunden vorbei.

Nichts geändert hat sich an den Mikrotransaktionen in FIFA Ultimate Team, die den Modus nach wie vor zu Pay2Win machen. Mehr dazu könnt ihr im Test von FIFA 21 auf GamePro nachlesen.

