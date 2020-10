Ein wenig später als üblich erscheint am 9. Oktober EAs beliebte Fußball-Simulation für Konsolen und PC. Die Frage, die sich bei FIFA 21 wie bereits die Jahre zuvor stellt: Welche Neuerungen gibt es und rechtfertigen diese den Kauf des Spiels zum Vollpreis?

Während im vergangenen Jahr mit VOLTA nach jahrelanger Abwesenheit der Straßenfußball-Modus zurückkam und Spieler*innen immerhin halbwegs frische Gameplay-Ansätze bot, finden wir in diesem Jahr (immerhin sinnvolle) Detailverbesserungen. Diese Updates machen FIFA 21 zum besten Komplettpaket der Reihe, hinterlassen aber auch den Eindruck, dass hier eine größtenteils leckere Mahlzeit lediglich aufgewärmt wurde.

Wichtige Information: Wie üblich werden wir den Test Anfang kommender Woche mit unseren Multiplayer-Eindrücken unter Release-Bedingungen ergänzen. Unser Wertungskasten samt Wertung folgt dann ebenfalls.

Neuerungen auf dem Rasen

Wer sich für das Release-Jahr der Next-Gen ein runderneuertes FIFA samt Innovationen gewünscht hatte, der muss seine Hoffnungen für mindestens ein weiteres Jahr begraben. Sowohl was die Online- und Offline-Modi anbelangt, als auch das Spielgefühl auf dem Platz, betretet ihr vertrautes Terrain.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir hier unseren Fuß auf den runtergetrampelten heimischen Bolzplatz setzen. Wir betreten vielmehr das Camp Nou als langjähriger Dauerkartenbesitzer des FC Barcelona. Soll heißen, was uns EA Sports samt Neuerungen bietet, ist eine sehr gute Fußballsimulation.

Intelligente Laufwege: Wie oft kam es in der Vergangenheit vor, dass unsere KI-Kumpanen beim Angriff das Navi falsch eingestellt hatten? Ihren Laufweg dorthin setzten, wo wir sie nicht gebrauchen konnten. In FIFA 21 können wir nun die Laufrichtung des Passempfängers via rechtem Analogstick selbst bestimmen.

Und das klappt erstaunlich gut, ist speziell in Online-Partien oft der Schlüssel zum Erfolg und hebelt das Balancing nicht aus. Entscheidend ist, dass wir gut planen. Oft fehlt uns in der Hektik des Geschehens nämlich schlicht die Zeit, speziell gegen menschliche Gegner.

Wichtige Abwehrarbeit: Auch neu: EA Sports hat spürbar an der Abwehr geschraubt. Während hier die KI in der Vergangenheit noch tatkräftig verteidigte, müssen wir jetzt viel mehr Eigenverantwortung rund um den Strafraum übernehmen. Speziell in den ersten Partien war das eine große Umstellung. Verfehlt die Grätsche oder patzen wir beim Tackling, rappelt es im Gebälk.

Insgesamt können wir resümieren, dass rein spielerisch - zumindest in der aktuellen Version - die Reihe einen kleinen Schritt nach vorn macht. Verbesserte Dribblings und mehr Kontrolle über das Geschehen führen zum besten FIFA-Erlebnis auf dem Rasen.

Information zur Switch-Version: Auch in diesem Jahr gibt es für Nintendos Hybridkonsole lediglich eine abgespeckte Legacy Edition, in der ausschließlich die Trikots, Kader und Stadien aktualisiert werden. Im Kern entspricht das Spiel FIFA 20, das seinerseits schon eine aufgewärmte Version der Vorgänger war. Den VOLTA-Modus bspw. findet ihr hier nicht.

Kommen wir zum ungeliebten Kind der Entwickler, zumindest wenn wir die vergangenen Jahre Revue passieren lassen. Während sich Fans schon lange eine Revolution des Karriere-Modus gewünscht haben, gibt es jetzt immerhin eine Evolution.

Die größte Neuerung bietet dabei eine Live-Matchsimulation via Radar, die uns stark an alte Fußball Manager-Zeiten erinnert. Wollen wir ein Spiel nicht selbst spielen, haben beispielsweise nur für die erste Spielhälfte Zeit oder wollen nur bei entscheidenden Szenen wie Elfmetern oder Freistößen das Heft in die Hand nehmen, können wir das jetzt ganz nach Belieben tun. Der Sprung ins Spiel funktioniert dabei nahtlos ohne Ladezeiten. Gucken wir im einen Moment noch den sich verschiebenden Punkten auf dem Radar zu, Klick, kicken wir selbst auf dem Rasen. Taktikeinstellungen sowie Ein- und Auswechslungen können wir aus der Beobachterperspektive ebenfalls jederzeit vornehmen.

An der Entwicklung unserer Spieler wurde ebenfalls gefeilt, was uns mehr zum Coach macht. Ob sich unser unerfahrener Jugendspieler nicht doch besser als links außen denn als Innenverteidiger eignet, testen wir nun aus. Positionswechsel sind das Stichwort. Samt individuellen Trainingsplänen für unsere Kicker, haben wir jetzt deutlich mehr Kontrolle über ihre Entwicklung.

Das Ganze hat jedoch auch seine Kehrseite. Übernehmen wir jedes Training, artet das schnell in sich wiederholende Arbeit aus. Hier sollte man sich also gut überlegen, ob kleine Detailverbesserungen der Spieler nicht auf Dauer dem Spielspaß im Wege stehen. Große Fans der Mini-Trainingsspielchen sind wir nicht.

Auch vom Scouting sind wir nicht vollends überzeugt. Wenn uns als Trainer von Eintracht Frankfurt von unseren Scouts der Dortmunder Star-Stürmer Erling Haarland für 80 Millionen empfohlen wird, rinnt dem Adler-Träger eine kleine Träne über die Wange. Für die Summe müssen Dost, Silva, Kostic und Co. noch ordentlich einnetzen und Geld in die Vereinskasse spülen. Generell wirken einige Transfer- und Scouting-Anfragen unrealistisch.

Insgesamt kommt der Karriere-Modus im Vergleich zu den vergangenen Jahren mit sinnvollen Neuerungen, hat aber weiterhin mit Problemen zu kämpfen. Und die große Innovation bleibt ebenfalls aus. Von schwerwiegenden Bugs wie im vergangenen Jahr blieben wir verschont.

VOLTA mit Freunden spielen

Im FIFA Street-Modus VOLTA hat sich ebenfalls etwas getan, allerdings nicht nur zum Guten. Generell bleibt der Modus wie bereits im vergangenen Jahr eine überaus spaßige Abwechslung zum gewohnten 11vs11-Kick.

Die größte Neuerung: Wir können jetzt mit bis zu vier Freunden im Koop ein Team stellen und uns online in 5vs5-Duelle stürzen.

Eine Story-Kampagne gibt es mit "Das Debüt" ebenfalls. Allerdings wurde die im Vergleich zum Vorjahr stark gekürzt und bereits nach zwei Stunden war's das. Von einem Umfang wie zu einstigen The Journey-Zeiten (FIFA 17) sind wir weit entfernt. Die mit Gastauftritten von Kaka und Thierry Henry gespickte Geschichte ist zudem bestenfalls nett.

Im Volta-Fazit bedeutet das, dass der Multiplayer dem Singleplayer ein wenig die Show stiehlt. Für Koop-Freunde ist das cool, wer hier seinen The Journey-Ersatz sucht, wird aber kaum fündig. Man kann nur hoffen, dass hier nicht bald das FIFA Ultimate Team-Bezahlmodell über den Modus gestülpt wird. Wundern würde es uns nicht.

PES wählt den fairen Weg

Geht es um FIFA, fiel in der Vergangenheit stets der Vergleich zur Pro Evolution Soccer-Reihe (jetzt: eFootball PES 2021). Dabei ging es im Vergleich beider Spiele um das alljährlich bessere Gesamtpaket beziehungsweise das bessere Gameplay.

In diesem Jahr müssen wir jedoch über das Preismodell der Spiele sprechen. Während Konami interessierten Spieler*innen für 30€ ein faires Standalone-Update anbietet, verlangt EA für sein diesjähriges "Update" erneut den Vollpreis.

Und hier kommen wir auch gleich zur Frage "Für wen ist FIFA geeignet?". Mehr als in den Vorjahren eignet sich FIFA 21 für diejenigen unter euch, die Wert auf Kader,-Team und Stadien-Updates legen. Oder eben für all jene, die FIFA 20 nicht gekauft haben.

FIFA 21 ist ein sehr gutes Fußballspiel mit massig Spielmodi, tollem Gameplay und netten Neuerungen und kommt zudem in technisch sauberem Zustand daher - zumindest in den getesteten Offline-Modi. Die Ausgabe von 70 Euro sollten sich diejenigen Spieler*innen, auf die oben genannte Punkte nicht zutreffen, jedoch gut überlegen.