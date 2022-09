Filme für 0,99€: Jetzt bei Amazon Prime Blockbuster wie Phantastische Tierwesen 3 leihen

Bei Amazon können Prime-Mitglieder aktuell wieder Filme für nur 99 Cent ausleihen. Mit 200 Titeln ist die Auswahl diesmal ungewöhnlich groß. Darunter befinden sich neben einigen älteren Klassikern auch eine ganze Reihe von großen, aktuellen Blockbustern. Das Highlight ist sicherlich der dritte Teil der Reihe Phantastische Tierwesen namens Dumbledores Geheimnisse, der erst im April seine Kino-Premiere gefeiert hat.

Fast genauso neu und erfolgreich an den Kinokassen ist Sonic the Hedgehog 2. Der mehrfach verschobene Superheldenfilm Morbius mit Jared Leto ist hingegen ein ziemlicher Flop, aber für Marvel-Fans trotzdem sehenswert. Schon zwei Jahre alt, aber gerade jetzt besonders interessant für Anime-Fans ist zudem Made in Abyss: Seelen der Finsternis. Den sollte man nämlich gesehen haben, bevor man in die aktuell laufende zweite Staffel der erfolgreichen Serie einsteigt. Hier eine kleine Auswahl aus den Angeboten:

Filme aus 2022:

Ältere Filme:

Die Übersicht über alle Filme der Aktion findet ihr hier:

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt und trotzdem günstig Filme leihen wollt, ist das kein Problem. Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an. Dadurch bekommt ihr nicht nur Zugriff auf exklusive Angebote, sondern auch auf tausende im Abo enthaltene Filme und Serien, mehr als zwei Millionen Songs, gratis Premium-Versand, monatlich kostenlose PC-Spiele, Live-Übertragungen ausgewählter Partien der UEFA Champions League und mehr. Weitere Infos dazu findet ihr hier: