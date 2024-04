Filme für 0,99€ bei Amazon: Neue Blockbuster wie Five Nights at Freddy bei Prime Video schauen

Amazon Prime Video lässt euch gerade wieder Kinohits für 99 Cent leihen, allerdings nur bis Sonntag.

Wer Amazon Prime abonniert hat, kann an diesem Wochenende wieder bei Prime Video aktuelle Filme für nur 99 Cent ausleihen. Zur Auswahl stehen diesmal 33 Titel, die meisten davon aktuelle Filme aus den Jahren 2023 und 2024. Ein paar ältere Blockbuster sind aber auch dabei. Hier findet ihr die Übersicht:

Das Angebot gilt wie üblich nur bis Sonntag und endet pünktlich um Mitternacht. Nach dem Leihen habt ihr 30 Tage Zeit, euch die Filme anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben allerdings nur 48 Stunden.

Filme für 0,99€ bei Amazon Prime: Was sind die Highlights?

Mit Five Nights at Freddy's hat eines der erfolgreichsten Indie-Horrorspiele seinen Weg auf die Kinoleinwand gefunden.

Zu den beliebtesten Filmen in der Auswahl gehört fraglos Five Nights at Freddy’s. Das Einspielergebnis von fast 300 Millionen Dollar macht die erst im Oktober in den Kinos gestartete Videospielverfilmung zum zweiterfolgreichsten Horrorfilm des Jahres 2023 (Platz 1 geht an den Hai-Horrorfilm Meg 2).

Ein ebenfalls ganz besonders für Gamer*innen interessanter Film ist die Komödie Dumb Money, die sich um den rasanten Kursanstieg der GameStop-Aktie vor ein paar Jahren dreht. Hier haben wir euch eine kleine Auswahlliste mit einigen der spannendsten Titel zusammengestellt:

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber trotzdem günstig Filme leihen wollt, ist das übrigens kein Problem. Amazon Prime bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft an, durch die ihr noch von vielen weiteren Vorteilen profitieren könnt.

Neben Zugriff auf tausende Filme und Serien (darunter die neue Fallout-Serie) auf Prime Video bekommt ihr beispielsweise jeden Monat neue kostenlose Spiele und Gratis-Premiumversand. Hier erfahrt ihr mehr:

