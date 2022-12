Final Fantasy 16 vorbestellen: Deluxe- und Steelbook-Edition bei Amazon kaufen

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy 16 für die PlayStation 5. Die berühmte Rollenspiel-Serie geht also in die nächste Runde. Dabei dreht sich dieses Mal alles um Magie, Schwerter und Könige - also eine Rückkehr zur High-Fantasy. Die Kämpfe finden wieder in Echtzeit statt und sind actionlastig. Wer möchte, kann nun Final Fantasy 16 vorbestellen. Es stehen mehrere Editionen zur Auswahl zur Verfügung und es gibt einen Vorbesteller-Bonus.

Das ist der Vorbesteller-Bonus: Alle Vorbesteller erhalten unabhängig von der gewählten Edition die folgenden beiden Items im Spiel:

Gil-Boost-Accessoire: Cait-Sith-Talisman

Bonus-Waffe: Kämpferherz

Final Fantasy 16 Steelbook Edition exklusiv bei Amazon

Gleicher Preis wie die Standard Edition: Bei Amazon gibt es eine spezielle Steelbook Edition. Es handelt sich hierbei um die Standard Edition, bei der ihr zudem noch ein Steelbook gratis dazu erhaltet. Wer also die normale Edition kaufen will, sollte sich für diese entscheiden und sich damit ein Steelbook schnappen.

Der Preis liegt bei 79,99€.

Final Fantasy 16 Deluxe Edition

So viel kostet die Deluxe Edition: Der Preis liegt bei 109,99€.

Das sind die Inhalte:

Das Spiel

Stoff-Weltkarte von Valisthea

Spezielles Clive Rosfield SteelBook