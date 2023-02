Find Your Next Game: Love Edition - Unser großes Live-Event im Februar

Unser beliebtes Format Find Your Next Game (FYNG) geht in die nächste Runde. Das neue Jahr ist noch jung und wir haben uns den Valentinstag am 14. Februar zum Anlass genommen, das erste FYNG 2023 ins Zeichen der Liebe zu Spielen zu stellen. A FYNG called Love.

Von 8. bis 14. Februar findet ihr auf unseren Webseiten zahlreiche Artikel über unsere - und eure - Liebe zu Spielen plus spannende Spielevorstellungen. Am 10. Februar startet unser Livestream-Event auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions.

Bis Dienstag den 14. Februar senden wir dann mindestens fünf Stunden täglich live aus München und stellen euch neue Titel vor, quatschen im Live-Podcast über die Liebe zu Spielen und die Liebe IN Spielen. Außerdem gibt's eine neue Ausgabe unserer Show Indie-Herzblatt.

Das Live-Programm von FYNG: Love Edition in dieser Woche

Welche Moderatoren sind am Start: Die Moderation übernehmen wie gewohnt unsere Gaming-Hosts Julius, Ann-Kathrin, Maurice, Fritz und erstmalig unser neuer Video-Redakteur Lennard. Dazu kommen noch weitere Gäste aus den Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO sowie einige Entwickler.

Was steht auf dem Programm? Neben Titeln, die ihr in Kürze spielen könnt wie Wo Long: Fallen Dynasty, Company of Heroes 2 und Wild Hearts, blicken wir auf kommende Kracher wie das Remake von Resident Evil 4, Diablo 4 und Shadow Gambit.

Das komplette Live-Programm von FYNG: Love Edition

Was ist eigentlich dieses FYNG? FYNG steht für “Find Your Next Game”. Dahinter verbirgt sich eine Kombination aus einer Vielzahl von Livestreams und dazu passenden redaktionellen Artikeln auf allen unseren Webedia-Seiten. Also auf GameStar, GamePro und MeinMMO.

Der Fokus von FYNG liegt auf unseren Livestreams. In vielen Stunden Live-Programm auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions stellen wir euch eine Menge neuer Spiele vor. All das wird begleitet von Talks, Live-Gameplay-Sessions und massig Interaktion mit der Community im Chat.