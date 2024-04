Fire QLED-TV im Angebot: Amazons besten 4K-Fernseher jetzt mit 55 Zoll zum Top-Preis schnappen!

Der Fire TV Omni QLED ist der beste 4K-Fernseher unter Amazons Eigenmarken. Jetzt bekommt ihr ihn günstig im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen QLED-4K-Fernseher mit guter Bildqualität zum kleinen Preis abstauben: Amazons hauseigener Fire TV Omni QLED ist jetzt stark reduziert. Besonders günstig ist die 55-Zoll-Version, bei der ihr 41 Prozent Rabatt bekommt und somit im Vergleich zur UVP stolze 330€ spart:

Daneben gibt es den Fire TV 4K auch in den Größen 43, 50 und 65 Zoll günstiger. Amazon verrät allerdings nicht, wie lange die Angebote laufen. Sie können also jederzeit wieder enden.

Fire TV Omni QLED: Was kann Amazons bester 4K Smart-TV?

Mit High-End-Fernsehern kann er war nicht ganz mithalten, für seinen Preis hat der Amazon Fire TV Omni QLED aber sehr viel zu bieten.

Der Fire TV Omni QLED ist der beste unter Amazons hauseigenen 4K-Fernseher und bietet gemessen an seinem Preis eine sehr gute Bildqualität. Das liegt nicht nur an der QLED-Filterschicht, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Er bietet auch gutes Local Dimming, das den ohnehin schon hohen Kontrast des VA-Panels weiter erhöht. Aber Vorsicht: Bei der kleinsten Version in 43 Zoll fehlt das Local Dimming!

Außerdem bietet der Fire TV Omni QLED eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit als die üblichen Low-Budget-Fernseher. Dadurch kann er die unterstützten HDR-Formate HDR10+ und Dolby Vision IQ besser ausnutzen und für leuchtende Farben sorgen. An High-End-4K-TVs kommt er in dieser Hinsicht allerdings nicht heran.

Die Filterschicht mit Quantum Dots und Full Array Local Dimming sorgen beim Amazon Fire TV Omni QLED für ein gutes Bild.

Beim Gaming mit der PS5 und der Xbox Series X müsst ihr leider mit maximal 60 fps bei 4K-Auflösung leben, da der Fire TV Omni QLED lediglich über ein 60Hz-Display verfügt. Ansonsten ist er aber gut fürs Gaming geeignet. Der Input Lag ist niedrig, sodass ihr in Spielen schnell reagieren könnt, und sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Einer der größten Pluspunkte des Fire TV Omni QLED ist Amazons Fire TV-Betriebssystem. Dieses sorgt für einen sehr guten App-Support, so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste werden unterstützt. Außerdem wird eine Alexa-Sprachfernbedienung mitgeliefert, die euch die Navigation erleichtert und es euch erspart, Titel von Filmen und Serien kompliziert eintippen zu müssen.

