Fortnite-Spieler nutzen Glitch, um kostenlos an Skins zu kommen - jetzt stehen sie bei Epic mit V-Bucks in der Kreide

Betrug in Fortnite lohnt sich nicht, weswegen einige Spieler*innen Epic Games nun V-Bucks schulden.

In Fortnite gibt es unzählige Skins, viele davon sind nur kostenpflichtig über die Ingame-Währung V-Bucks zu bekommen. Einige Spieler*innen scheuen diese Ausgaben aber offensichtlich und versuchen immer wieder, mit Tricks und Betrügereien kostenlos an die Skins zu kommen.

So auch in diesem Fall, der nun aber für die Betrüger*innen nach hinten losgegangen ist. Wie der Fortnite-Leaker NotPalo berichtet, versuchten einige Spieler*innen, eine Lücke im Microsoft Store auszunutzen. Sie kauften dort V-Bucks, erwarben damit Skins in Fortnite und beantragten anschließend eine Rückerstattung für die V-Bucks beim Microsoft Store (via dualshockers).

Das klappte offenbar – sogar mehrmals – weswegen sich die Spieler*innen wahrscheinlich schon insgeheim ins Fäustchen lachten. Schließlich hatten sie die Skins ja "kostenlos" bekommen.

Betrüger*innen wurden schnell aufgespürt

Doch Betrug bleibt Betrug und Epic Games kam dem schnell auf die Schliche. Zusammen mit Microsoft spürten sie die entsprechenden Skin-Käufe und machten sie rückgängig. Das resultierte bei manchen dann in einem negativen V-Bucks-Kontostand. Diese Spieler*innen schulden Epic Games nun also effektiv V-Bucks.

Teilweise sogar ziemlich viel, der Spieler unten steht bei Epic Games mit 6150 V-Bucks in der Kreide – das sind umgerechnet etwas weniger als 50 Euro.

Raus aus den V-Buck-Schulden: möglich, aber schmerzhaft

Ein negativer V-Buck-Kontostand in Fortnite erzeugt zwar nicht wie bei einer Bank horrende Zinsen, kann aber ähnlich wie dort nur über auf eine Weise wieder ausgeglichen werden, wie die offizielle Support-Seite bei Epic Games zeigt. Dort heißt es:

"Sie können einen negativen V-Bucks-Saldo umkehren, indem Sie V-Bucks kaufen, um den geschuldeten Betrag zu decken."

Wie schon einige Fälle in der Vergangenheit zeigt auch dieser Fall erneut: Betrug in Fortnite lohnt sich nicht – und zieht eigentlich immer negative Folgen bzw. eine Bestrafung nach sich.

Fortnite ist und bleibt eines der großen Gaming-Phänomene unserer Zeit und erfreut sich nach wie vor enormer Beliebtheit. Seit Anfang März befindet sich das Spiel Chapter 5 Season 2. Die brachte unter anderem einige Skins, die auf der griechischen Mythologie basieren, darunter Zeus, Hades und Medusa.