Fortnite-Server sind offline - Downtime zu Patch 28.01.01 im Live-Ticker

Heute gehen die Fortnite-Server offline.

Fortnite befindet sich mit dem Battle Royale-Modus frisch in der ersten Season von Chapter 5. Außerdem können wir seit einigen Tagen auch in die neuen Standalone-Modi Lego Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival eintauchen. Und da die Feiertage anstehen, will Epic Games vorher mit einem neuen Patch noch ein paar Verbesserungen vornehmen.

Downtime zum Fortnite-Patch im Live-Ticker

10:02 Uhr Die Wartungsarbeiten haben begonnen, die Server sind down. 09:34 Uhr Das Matchmaking wurde nun deaktiviert. In wenigen Minuten gehen dann die Server offline. 09:13 Uhr Guten Morgen! Heute gehen die Server für kurze Zeit offline. Wir halten euch hier im Ticker über alles Wichtige auf dem Laufenden, darunter vor allem, wann ihr wieder spielen könnt.

Fortnite-Patch 28.01.01 - Alle wichtigen Infos

Epic Games wird heute den neuen Patch aufspielen und einige technische Probleme beheben. Aus diesem Grund stehen auch Wartungsarbeiten an, für die die Server kurzzeitig heruntergefahren werden und das Spielen nicht ermöglichen.

Zeiten der Server-Wartungsarbeiten

Wann gehen die Server offline? Epic Games hat angekündigt, dass die Server auf allen Systemen (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und Mobile) gegen 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren werden, um den neuen Patch aufzuspielen. Das Matchmaking soll kurz vorher – erfahrungsgemäß 30 Minuten davor – abgeschaltet werden.

Wie lange dauert die Downtime? Wie lange die Server nicht erreichbar sein werden, wurde nicht gesagt. Da es sich aber um ein kleines Update handelt, rechnen wir damit, dass es maximal ein oder zwei Stunden dauern wird, bis die Server wieder online sind. Wir informieren euch hier im Artikel live über den Server-Status.

Was bringt der neue Fortnite-Patch?

Offizielle Patch Notes zur Version 28.01.01 stehen noch aus. Es sollen aber "einige Gameplay-Verbesserungen in allen Bereichen" aufgespielt werden, darunter auch Anpassungen des Movements.

Sobald der Patch und die entsprechenden Patch Notes da sind, erfahrt ihr es auf GamePro.de. Schaut hier im Live-Ticker vorbei, um nicht zu verpassen, wann die Server wieder online gehen.

Was für Verbesserungen wünscht ihr euch mit Patch 28.01.01? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.