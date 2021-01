Shadow of the Colossus-Entwickler Fumito Ueda teast neues Projekt an

Fumito Ueda steht für eine ganz bestimmte Art von Spielen, weshalb seine bisherigen Werke Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian von vielen enorm geschätzt werden. Seit dem Release von Last Guardian Ende 2016 ist es ruhig geworden um den Entwickler und dessen Studio genDesign.

Bekannt ist lediglich, dass das nächste Spiel von Epic Games finanziert wird, exklusiv für Sony-Konsolen wird Uedas kommendes Spiel also nicht mehr erscheinen. Und jetzt gibt es auch einen klitzekleinen Teaser darauf, um was es sich bei dem nächsten Titel handeln könnte.

Denn auf der offiziellen Website des Studios ist seit ein paar Tagen ein Neujahrsgruß für das Jahr 2021 zu sehen. Die einzelnen Zahlen werden dabei von Artworks ausgefüllt, von denen die ersten drei jeweils den bisherigen Spiele von Fumito Ueda zugeordnet sind. Das Artwork aus der "1" jedoch ist neu. Hier könnt ihr einen Blick auf das Bild werfen.

Spielt die Beziehung zwischen zwei Figuren wieder eine wichtige Rolle?

Das angesprochene Bild zeigt einen Charakter mit Mantel, der sich an etwas anzulehnen scheint. Was das genau ist, lässt sich aus dem Artwork allerdings nicht herauslesen. Möglich ist natürlich, dass es sich um ein weiteres Wesen/Charakter handelt, denn die Bindung/Beziehung zwischen bestimmten Personen bzw. Figuren war stets ein wichtiges Element in Uedas Spielen. Und schon der kleine Bildausschnitt reicht aus, um festzustellen, dass auch Spiel 4 von Fumito Ueda offenbar wieder dessen typischen Grafik-Handschrift bzw. dessen typischen Stil haben wird.

Ein Name des Spiels oder gar ein Release-Zeitraum bzw. Systeme, für die das Spiel erscheinen soll, wurden dagegen noch nicht genannt.

Was glaubt ihr wird Uedas nächstes Spiel?