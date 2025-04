Die große FYNG-Show startet bald: Uhrzeit und was euch erwartet

Hier gibt's alle Infos zur großen FYNG-Show am Freitag.

Pünktlich zum Start der CAGGTUS in Leipzig startet auch unsere neue Ausgabe von FYNG (Find Your Next Game), in der wir euch über allerhand frisches Spielefutter und wichtige Themen rund um unser aller liebstes Hobby auf dem Laufenden halten.

Wie bereits im Vorjahr ist 2025 auch unsere große FYNG-Show zurück – und los geht's bereits in wenigen Stunden. Was euch Spannendes erwartet, erfahrt ihr hier.

Notiert euch den Termin: Die große FYNG-Show live

Datum: Freitag, der 11. April 2025

Freitag, der 11. April 2025 Uhrzeit: 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr (Pre-Show ab 15:30 Uhr)

Hier könnt ihr die FYNG-Show gucken: Natürlich auf unserem Twitch-Kanal und alternativ auf YouTube (GameStar). Erstmals wird unsere Show aber auch auf Steam stattfinden, wo ihr auf einer eigene Seite über alles Wichtige informiert werdet.

Und so sah das Ganze übrigens im Vorjahr aus:

2:28:43 Unsere komplette FYNG Show 2024: Das neue Heroes, Kingdom Come 2 und viele Premieren

Autoplay

Das erwartet euch auf der FYNG-Show

In erster Linie erwartet euch eine Show, bei der Gameplay klar im Fokus steht und wir euch "über zwei Stunden kein Werbetrailer-Dauerfeuer bieten", wie es GameStar-Kollege Heiko treffend formuliert hat.

Während unserer FYNG-Show sprechen unsere Expert*innen von GamePro, GameStar und MeinMMO mit Entwickler*innen über ihre aktuellen Spiele. Spiele, von denen wir denken, dass sie richtig cool werden könnten und die ihr daher unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

Über 20 Premieren: Freut euch auf Neuigkeiten, Trailer-Premieren und frisches Gameplay zu insgesamt 27 spannenden Spielen, die ihr vorher vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

Für brandaktuelle News rund um die FYNG-Show und erste Teaser schaut gerne in den Live-Ticker:

Mehr zum Thema FYNG Caggtus im Live-Ticker: Seid heute hautnah bei unserer großen Show dabei! von Natalie Schermann

Der FYNG-Programmplan live von der CAGGTUS

Zwar ist die FYNG-Show unser großes Event-Highlight, darüber hinaus versorgen wir euch von der Messe in Leipzig vom 11. bis zum 13. April täglich mit spannenden Talks, Live-Gameplay und interessanten Einblicken von der CAGGTUS.

Was wann ansteht, gibt's hier auf einen Blick:

Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr heute zahlreich im Stream dabei seid oder uns persönlich auf der CAGGTUS in Leipzig an unserem Messestand "Hallo" sagt.

Was ist Find Your Next Game?

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen. Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communitys, den Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.