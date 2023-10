Find Your Next Game: Tech-Edition – Entdeckt mit uns neue Tech- und Hardware-Gadgets

Auch dieses Jahr gibt es eine Auflage von FYNG Tech.

Im Oktober 2023 präsentieren wir euch die mittlerweile dritte Ausgabe von Find Your Next Game (FYNG) – Tech-Edition. Erfahrt hier, auf welche spannenden Show-Formate und Hardware-Highlights ihr euch freuen könnt.

Was ist FYNG Tech?

FYNG steht für Find Your Next Game, ein Event mit spannenden Livestreams und redaktionellen Artikeln auf allen unseren Webedia-Seiten. Also GameStar, GamePro und MeinMMO.

Kern von FYNG ist unser Livestream-Programm auf unserem GameStar-Twitch-Kanal. Da wir uns in der Tech-Edition auf Hardware konzentrieren, erwartet euch ein Mix aus interessanten Talks, unterhaltsamen Shows und aufregenden Tech-Showcases. Das alles wird begleitet von Diskussionen, Hands-ons und viel Interaktion mit der Community im Chat.

Interessiert ihr euch ausschließlich für Spiele, wird sich für euch nicht viel ändern: FYNG Tech ist ein Zusatzangebot für Technikinteressierte, aber auch Neueinsteiger, und erweitert unsere tägliche Berichterstattung, ohne dass das auf Kosten der Gaming-Berichterstattung geht.

Wann geht es mit FYNG Tech los? Der Startschuss von FYNG Tech 2023 fällt am 16. Oktober. Das Event findet bis zum 22. Oktober auf unseren Websites statt. Das Livestream-Programm läuft vom 10. bis 20. Oktober von jeweils 18 bis 23 Uhr.

Durch das Programm führen euch unsere Hosts Julius Busch, Géraldine Hohmann, Michael Graf, Daniel Feith, Jan Stahnke und Jakob Erckert. Neben unseren Hardware- und Tech-Redakteuren dürft ihr euch zudem auf eine Reihe von Gästen freuen. Ist FYNG Tech nur ein Livestream? Nein. Auf GameStar erwarten euch zudem die ganze Woche unter anderem Berichte über Grafiktechnologien, Prozessoren, Monitore und Smartphones, während sich GamePro und MeinMMO etwa auf Konsolen und PC-Peripherie konzentrieren. Dazu findet ihr einige der Highlights aus dem Livestream auch bei GameStar Talk und auf unseren Social-Media-Kanälen.

Das Programm von FYNG Tech 2023

Was wir genau für euch auf Twitch geplant haben und wann ihr mit welchen Themen zu rechnen habt, haben wir für euch in diesem Ablaufplan zusammengestellt:

Alles rund um FYNG Tech 2023 im Überblick

Damit ihr keinen Inhalt unserer Event-Woche verpasst, findet ihr den Livestream, alle Infos zu Programm, Sendezeiten und Themen sowie alle Artikel, Podcasts und Videos ab Montag auf unserer FYNG-Tech-Übersichtsseite.

Wir freuen uns darauf, eine ganze Woche lang mit euch Tech und Hardware feiern zu können und euch im Livestream zu unterhalten!

Schreibt uns gern in die Kommentare, auf welchen Programmpunkt ihr euch besonders freut und welches Thema ihr darüber hinaus gerne gesehen hättet - denn nach FYNG Tech ist vor FYNG Tech.