Das neue Jahr beschert uns direkt einen richtigen Wahnsinnsdeal bei MediaMarkt. Sichert euch das Samsung Galaxy S21 FE, dazu passende Galaxy Buds 2 mit einem Handyvertrag mit 20 GB Datenvolumen im Netz von Vodafone und spart dabei jede Menge Geld!

Eure Kosten: Der Handyvertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Das Smartphone ist in den Farben Graphite, White, Lavender und Olive erhältlich und hat 128 GB Speicherplatz. Die Buds 2 kommen in Berry Black. Folgende Kosten kommen auf euch zu:

Einmaliger Gerätepreis: 29 Euro

Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

Monatlicher Grundpreis: 34,99 Euro

Gesamtpreis (24 Monate): 908,75 Euro

Eure Ersparnis: Die Ersparnis ergibt sich im direkten Vergleich mit den Einzelteilen des Angebots im Einzelkauf gerechnet auf die Vertragslaufzeit von zwei Jahren. Folgende Preise zahlt ihr aktuell im Einzelkauf:

Samsung Galaxy S21 FE 5G: aktuell 749 Euro bei MediaMarkt

bei MediaMarkt Samsung Galaxy Buds 2: aktuell 115,99 Euro im Angebot bei MediaMarkt

im Angebot bei MediaMarkt Vodafone green LTE 20 GB: 19,99 Euro monatlich - Anschlusspreis 29,99 Euro bei mobilcom debitel

- bei mobilcom debitel Gesamtpreis (24 Monate): 1374,75 Euro

Gerechnet auf 24 Monate ergibt sich hier also eine Ersparnis von satten 465,99 Euro!

Ebenfalls günstig mit 256 GB Speicher

Neben der Variante mit 128 GB Speicher bietet MediaMarkt auch die etwas größere Option mit 256 GB Speicherplatz im selben Set an. Die Kosten unterscheiden sich nur im Gerätepreis. Dieser beträgt dann nämlich 89 Euro statt der 29 Euro beim ersten Angebot. Sonst bleiben die Konditionen gleich.

Bei MediaMarkt kostet die Variante des Galaxy S21 FE mit 256 GB Speicher aktuell 819 Euro, also 70 Euro mehr als die kleinere Version. Da der Gerätepreis nur um 60 Euro steigt, könnt ihr hier sogar nochmal 10 Euro on top sparen. Die Gesamtersparnis beträgt in diesem Fall dann ganze 475,99 Euro (gerechnet auf zwei Jahre).