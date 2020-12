The Game Awards 2020 – Stimmt ab sofort für euer Spiel des Jahres ab

Am 11. Dezember ab 1 Uhr findet das Event The Game Awards 2020 statt. Das ist gleich aus mehrfacher Sicht für Spieler*innen interessant. Denn nicht nur werden die besten Spiele des Jahres gekürt, das Event wird immer für spannende neue Spiele-Ankündigungen genutzt.

Es gibt heiße Kandidaten: Im Bereich der Awards dürfte es besonders für The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima spannend werden, denn beide Spiele wurden bereits mit Lob überschüttet. Auch das Final Fantasy 7 Remake ist ein Anwärter für das Spiel des Jahres. In diese Kategorie hätte eigentlich auch Cyberpunk 2077 gehört, wäre es nicht noch einmal verschoben worden. Das Action-RPG kommt am 10. Dezember in den Handel, am selben Tag, an dem Event The Game Awards 2020 stattfindet und konnte deswegen nicht mehr berücksichtigt werden.

Ihr könnt jetzt mitbestimmen, welches Spiel gewinnt

Das Event wird von Geoff Keighley produziert und moderiert, der auch schon die Gamescom-Eröffnungs-Show einläutete. Die Auswahl an Spielen, die für die Awards nominiert sind, traf eine unabhängige Jury bestehend aus großen Verlagen und Influencers. Auch GamePro und Gamestar konnten Stimmen abgeben.

Alle Nominierungen findet ihr hier:

Stimmt ab: Wollt ihr mit abstimmen, dann könnt ihr dies ab sofort in 30 Kategorien direkt auf der Website der Game Awards 2020 tun. Dazu müsst ihr euch einloggen, etwa eurem Twitter oder Google-Account und stimmt dann in jeder Kategorie für euer Lieblingsspiel ab. Ihr hab pro Kategorie immer eine Stimme, welche dann in die Auswertung einfließt. Mit eurer Stimme tragt ihr also dazu bei, welche Spiele letzten Endlich einen Preis gewinnen.

Habt ihr schon Favoriten für das Game of the Year? Werdet ihr bei der Abstimmung mitmachen?