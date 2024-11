Game Boy im Black-Friday-Angebot: MediaMarkt-Aktion bringt Handheld-Klassiker im Original zurück!

Den allerersten Game Boy gibt's jetzt refurbished bei MediaMarkt.

MediaMarkt hat am Dienstag den großen Black Week Sale gestartet und unter den hunderten frühen Black-Friday-Angeboten finden sich einige Gaming-Deals, mit denen wir im Jahr 2024 sicher nicht gerechnet hatten: Der Händler bietet aktuell den allerersten Game Boy aus dem Jahr 1989 und andere klassische Nintendo-Handhelds refurbished in einer Sonderaktion an. Den Überblick findet ihr hier:

Hier die Liste der angebotenen Nintendo Handheld-Konsolen. Falls sie in mehreren Farben verfügbar sind, haben wir auf das jeweils günstigste Modell im Zustand „sehr gut“ verlinkt:

Vor dem Kauf solltet ihr übrigens bedenken: Bei kleineren eBay-Händlern könnt ihr den Game Boy in verschiedenen Varianten manchmal noch günstiger in einem guten Zustand finden. Allerdings sind die Handheld-Konsolen meist nur in kleinen Mengen verfügbar und sehr schnell ausverkauft. Dennoch kann sich ein Blick auf die aktuellen eBay-Deals lohnen:

Neben dem Game Boy gibt es auch den Nintendo 3DS im MediaMarkt-Sale.

Was bedeutet „refurbished“?

„Refurbished“ oder „generalüberholt“ bedeutet, dass es sich bei den verkauften Geräten nicht um Neuware, sondern um Gebrauchtware oder zumindest um Artikel handelt, deren Verpackung bereits geöffnet wurde. Die Geräte werden vom Verkäufer überprüft und je nach Bedarf gereinigt, repariert und neu verpackt. Oft sind diese Geräte von Neuware kaum zu unterscheiden, je nach Zustandsbeschreibung kann es aber auch Gebrauchsspuren geben.

Momentan sind alle der bei MediaMarkt angebotenen Nintendo-Handhelds im Zustand „sehr gut“ verfügbar, bei dem ihr nur mit leichten Gebrauchsspuren rechnen müsst. Teilweise könnt ihr die Konsolen aber auch im Zustand „gut“ noch günstiger bekommen. Beachtet bitte: Die Game Boy- und Nintendo 3DS-Konsolen werden nicht direkt durch MediaMarkt, sondern durch den Gebrauchthändler Better Used verkauft.

