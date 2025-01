Der Game Boy Color hatte eine geheime Tastenkombination, mit der sich die Farbpalette von Nicht-GBC-Spielen ändern ließ

Ihr könnt eure Spiele farblich auf euren Game Boy Color abstimmen.

Der Game Boy Color (kurz GBC) war schon ein schönes Gerät. Kompakter und bunter als sein Vorgänger konnte er zusätzlich aufwändigere Games – wie der Name schon sagt – in Farbe abspielen. Dieses Feature beschränkt sich jedoch nicht nur auf spezifische Spiele, sondern kann in abgespeckter Form auf weitere Kassetten übertragen werden.

So stellt ihr die Farbpalette beim Game Boy Color um

Sobald ihr euren Game Boy Color startet, taucht für wenige Sekunden dessen Logo mit einem einzigartigen Kling-Geräusch auf. Die Meisten von euch werden den Startbildschirm wahrscheinlich wie bei allen anderen Konsolen und Handhelds abwarten, um sich danach in die Spiele zu stürzen.

Tatsächlich könnt ihr aber je nach Tasteneingabe auf dem Startbildschirm mit dem GBC-Logo die Farbpalette des Game Boy Colors bis zum nächsten Einschalten verändern – zumindest für Spiele, die nicht speziell auf den GBC ausgerichtet sind. Die sind in der Regel ohnehin schon bunter.

In der folgenden Übersicht könnt ihr sehen, welche Tastenkombinationen zu den jeweiligen Farbpaletten führen:

Wir haben selbst die Tastenkombination “A + Pfeiltaste Unten“ auf unserem gelben Game Boy Color ausprobiert, um einen gelblichen Bildschirm zu erhalten. Das Ergebnis am Beispiel Wario Land findet ihr hier:

Feature ist nicht allen bekannt

Obwohl der Game Boy Color vor über 25 Jahren erschienen ist, wissen bis heute nicht alle Besitzer*innen des Handhelds über die Funktion Bescheid. Wir sind zum Beispiel über einen Reddit-Thread gestolpert, in dem sich ein Pokémon-Fan verwirrt über die plötzliche Farbänderung der blauen Pokémon-Edition äußert.

In den Kommentaren desselben Threads melden sich weitere Personen, die nie von dem Feature gehört haben. Dazu gehört auch der User skymcgowin, der beinahe 40 Jahre alt ist und mit Game Boys aufgewachsen ist.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr weitere Tricks, mit denen man sich das Zocken auf den alten Game Boys noch gemütlicher oder abwechslungsreicher gestalten kann?