Spieler entdeckt mittlerweile völlig verranzten Game Boy seines Vaters - macht ihn wieder sauber und bringt ihn zum Laufen

Es sah nicht gut um diesen Game Boy aus, aber er funktioniert wieder!

Seid ihr in den Neunzigern geboren, ist die Chance ziemlich hoch, dass eure Kinder ein Alter erreicht haben, in dem sie Interesse an euren alten Konsolen anmelden. Sei es an der PlayStation, dem Nintendo 64 oder natürlich dem klotzigen, grauen Game Boy.

Dass Handhelds nicht immer besonders gut altern, musste dieser junge Redditor feststellen – er fand den verschmutzten und kaputten Game Boy seines Vaters, setzte aber alles daran, ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Und hatte Erfolg damit!

Gamer entdeckt Game Boy seines Vaters – und der hat schon bessere Tage gesehen

Der Reddit-User Massive-Ad-9823 konnte sich vor Kurzem über ein altes Spiele-'Relikt' seines Vaters freuen. Er fand den Game Boy seines Dads, aber der funktionierte offenbar nicht mehr und das wohl direkt aus mehreren Gründen:

die Batterien sind ausgelaufen und die Säure hat die Platine und Kontakte des Handhelds geflutet

die Plastikscheibe vor dem Display war zerkratzt und hat sich gelöst

der Game Boy ist sowohl innen als auch außen komplett verdreckt

Hier im Bild könnt ihr euch den Zustand anschauen:

Der Game Boy wird mit viel Liebe sauber gemacht und zum Laufen gebracht

Massive-Ad-9823 hat sich kurzerhand dem Game Boy angenommen und ihm wieder Leben eingehaucht. Ganze vier Stunden hat es laut seinen Aussagen gedauert, dann war das Gerät wieder sauber sowie die Bildschirmabdeckung aufgeklebt.

Auch die Überreste der an der Luft kristallisierte Batteriesäure entfernte er von der Platine des Handhelds sowie sämtlichen elektrischen Komponenten.

Und mit viel Glück lief der Game Boy dann auch wieder. Der jungeSpieler konnte darauf 'Spiritual Warfare' starten – ein Zelda-Klon, der damals in christlichen Büchereien verkauft wurde und in dem Gangster mit Obst zum Glauben bekehrt werden. Kein Scherz!

Was lässt sich mit dem Game Boy noch anstellen?

Wie ihr gesehen habt, hat der Zahn der Zeit ganz schön am Cover des Displays genagt – es ist trotz der Reparatur so ziemlich hinüber. Kommentierende schlagen dem jugendlichen Spieler daher vor, einen beleuchteten LCD-Bildschirm mitsamt einer neuen Scheibe einzubauen.

Displays mit Hintergrundbeleuchtung zum Selbsteinbauen gibt es beispielsweise von der Marke FunnyPlaying und sie liefern dann auch ein richtig klasse Bild:

Die Displays sorgen für einen erheblichen Boost bei der Bildqualität, sind zumeist größer als die des Originals und ihr müsst euch um das Umgebungslicht keine Sorgen mehr machen. Daher würden wir auch ganz klar zu einem Austausch raten.

Und ihr? Was würdet ihr mit dem Game Boy jetzt als nächstes machen?