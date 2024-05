'Hätte sich vor 25 Jahren jedes Kind gewünscht': Nintendo-Fan baut Game Boy der Extraklasse und zeigt stolz seine Display-Beleuchtung

Hier seht ihr den gemoddeten Game Boy color mit Display-Beleuchtung (Bild: reddit.com/user/ololralph).

So genial der Game Boy und sein Nachfolger, der Game Boy Color, auch waren, einen großen Nachteil hatten die Geräte: Im Dunkeln waren sie praktisch unbrauchbar. Ohne das Original-Accessoire samt Lupe und Lampe war auf den Mini-Bildschirmen nichts zu erkennen, weil sie keine Hintergrundbeleuchtung hatten. Aber gewiefte Bastler können das natürlich ändern, so wie es dieser Fan hier getan hat – mit beeindruckendem Ergebnis.

Bastler gräbt seinen Kindheits-Game Boy aus und möbelt ihn durch ein Display mit Hintergrundbeleuchtung auf

Darum geht's: Die jüngeren Leser*innen unter uns kennen das Gerät wohl gar nicht mehr so richtig, aber die älteren Semester dürften sofort in seliger Nostalgie schwelgen. Nur war damals eben nicht alles besser, sondern sehr vieles auch deutlich schlechter. Zum Beispiel das Display der Game Boys, das im Vergleich zur Switch oder dem 3DS ordentlich abstinkt.

DIY-Display mit Hintergrundbeleuchtung: Wie Redditor ololralph schreibt, wurde hier der Original-Game Boy aus Kindheitstagen einem maßgeblichen Upgrade unterzogen. Er hat seinem Game Boy Color mit der schicken durchsichtigen Hülle einfach ein LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung spendiert.

So sieht das dann aus:

Damit kann dann natürlich endlich auch im Dunkeln gespielt werden oder generell bei schlechten Lichtverhältnissen. Das sorgt dann auch für die entsprechend begeisterten Kommentare unter dem Beitrag. Ein Mensch schreibt beispielsweise sehr treffend (und ich kann das so bestätigen!):

"Der Game Boy, den sich jedes Kind vor 25 Jahren gewünscht hat!"

Sehr ähnlich hat es der geschätzte Hardware-Kollege Chris bereits in einem ausführlichen GamePro-Artikel beschrieben, den ihr hier lesen könnt: Er hat sich nämlich laut eigener Aussage 2023 den besten Game Boy überhaupt gebaut.

Das geht sogar recht einfach: Eigentlich muss nur die Hülle auseinander geschraubt werden, dann lässt sich das alte Display entfernen und durch ein Neues einsetzen. Sofern es es denn ohne zusätzliche Lötstellen auskommt.

Dafür gibt es aber spezielle, lötfreie Do It Yourself-Kits, unter anderem von Funny Playing.

Habt ihr das neue Display entsprechend verbunden, könnt ihr den Bildschirm problemlos benutzen. Allerdings verbraucht der etwas schneller die Batterien als der herkömmliche Game Boy-Screen.

Habt ihr noch euren Game Boy und traut ihr euch in solchen Fällen an eine Frischzellenkur heran oder seid ihr nicht so die Bastler*innen?