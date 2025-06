Nach Rettung von Game Two: So geht es jetzt für die Sendung weiter

Game Two-Chefredakteuer Tim Heinke kündigte an, dass es mit Game Two weitergeht.

Bereits 2024 hatte Game Two angekündigt, dass es ab Sommer 2025 nicht mehr wie gewohnt im ZDFneo weitergeht. Ob sich jedoch ein anderer (TV-)Partner, beziehungsweise eine andere Plattform für die Ausstrahlung der beliebten Gaming-Show findet, war jedoch bis zuletzt ungewiss.

Am gestrigen Montag gab es nun Klarheit: Mit Game Two geht es laut Chefredakteur Tim Heinke weiter, jedoch mit deutlichen Einschnitten beim Personal und ab sofort in Eigenregie.

Game Two bleibt erhalten und wird unabhängig

Wie Heinke in einem kompakten Ankündigungsvideo auf YouTube bekanntgibt, wird die Show künftig online fortgeführt – und zwar "unabhängig, in veränderter Form und mit einer neuen Finanzierungsstruktur"

Tims komplettes Statement könnt ihr euch hier anhören:

Entlassungen und die Zukunft des Formats

Laut einer Pressemitteilung bleiben dem Format zwar bekannte Gesichter erhalten, von einem Großteil des Teams muss man sich jedoch ohne Partner für die Finanzierung der Show trennen. Ein großer Einschnitt für die Show und Rocket Beans als Unternehmen. Welche Personen künftig nicht mehr an Game Two arbeiten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Wann geht die Show weiter? Nach Ausstrahlung der letzten "klassischen" Folge von Game Two am 28. Juni auf YouTube und am 04. Juli im ZDFneo, will man sich Zeit nehmen, um das Konzept der Show an die neuen Umstände anzupassen. Nach der gamescom, Ende August, soll das neue Kanalkonzept starten.

So könnt ihr Game Two künftig unterstützen

"Game Two goes Indie!", wie es auf der offiziellen Homepage steht, trifft es bereits sehr gut. Ohne Finanzierungspartner für Game Two soll das Projekt künftig neben Werbe-Deals vor allem durch die Community gestemmt werden.

Genauer über den Supporters Club von Rocket Beans, einer eigenen Crowdfunding-Plattform, auf der 100 Prozent der Gelder direkt ins Unternehmen fließen und so für Game Two genutzt werden können. Nach Anmeldung legt ihr selbst fest, mit welchem Betrag ihr die Bohnen monatlich unterstützen wollt.

