Am 12. November 2021 erscheint Game & Watch: The Legend of Zelda. Die Konsole dürfte vor allem alle Retro-Liebhaber ansprechen. Schließlich beinhaltet sie zum 35. Jubiläum der The Legend of Zelda-Reihe eine Retro-Collection verschiedener Spiele. Farblich ist das grün-gold der Konsole natürlich passend zur Zelda-Reihe gewählt.



Diese Spiele erwarten euch mit dem Game & Watch:

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Vermin (mit einem Link-Charaktermodell)

Des Weiteren enthält der Game & Watch in dieser Edition eine Uhr, die auf The Legend of Zelda basiert, sowie einen Timer, der an Zelda II angelehnt wurde.

Jetzt vorbestellen: Nun könnt ihr den Game & Watch Zelda-Handheld für 69,99 Euro vorbestellen.

