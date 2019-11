GamePro 12/2019 - ab 6.11. am Kiosk - Star Wars Jedi: Fallen Order

In GamePro 12/2019 reisen wir in eine weit, weit entfernte Galaxis und werfen einen ausgedehnten Blick auf Star Wars Jedi: Fallen Order. Passend dazu haben wir einen Report über Lizenzspiele und deren Tücken bei der Entwicklung im Angebot. Doch natürlich kann sich auch der Rest des Hefts sehen lassen.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Spiele-Soundtracks: Wir haben mit Komponisten gesprochen und beleuchten die Bedeutung von Musik in Spielen.

Microsoft Flight Simulator: Die Simulation fliegt vom PC auf die Konsole - kann das gutgehen?

Hinter den Pixeln: Silent Hill 4: Was steckt hinter dem Konzept der ungewöhnlichen Fortsetzung?

Retro Hall of Fame: Snatcher: Hideo Kojimas Cyberpunk-Adventure hält Einzug in die Hall of Fame.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu The Last of Us Part 2, Project Resistance, Microsoft Flight Simulator, Zelda: Link's Awakening und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!Das GamePro-Team

» GamePro Ausgabe 12/2019 ab 6.11. am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 12/2019 für Android

» GamePro Ausgabe 12/2019 für iOS