Kein Scherz! Die GamePro hat ab heute einen Dark Mode

Zugegeben, das Timing für diese Ankündigung ist vielleicht nicht gerade das beste. Aber seid versichert, das hier ist kein April-Scherz, versprochen! Ab sofort könnt ihr auf GamePro.de nämlich das Licht ausknipsen und in den Dark Mode wechseln. Wie das Ganze funktioniert und wer den Modus nutzen kann, erfahrt ihr hier:

Wer kann den Dark Mode nutzen?

Der Dark Mode wird als kostenloses Feature für unsere Community angeboten. Sprich, ihr müsst euch lediglich auf GamePro.de registrieren und schon habt ihr die Wahl: Licht aus oder Licht an.

Und Plus-User? Natürlich können Plus-Abonnenten den Augen-und Akku-schonenden Modus ebenfalls nutzen.

Wie aktiviere ich den Dark Mode?

Ganz einfach! Befolgt einfach diese beiden Schritte:

Klickt oben rechts auf der Seite auf euren Avatar (Profilbild) Klickt jetzt im User-Menü auf "Zum Dark Theme wechseln"

Wollt ihr die Aktion wieder rückgängig machen, wählt "Zum Light Theme wechseln".

Warum ein Dark Mode?

Am neuen Feature seid ihr nicht ganz unschuldig. Und zwar war der Dark Mode in den vergangenen Monaten das mit Abstand meist gewünschte Feature der GamePro-und GameStar-Community.

Ihn auf den Seiten zu integrieren hat unsere Web-Entwickler jedoch einiges an Arbeit gekostet, weswegen es auch ein wenig bis zur Umsetzung gedauert hat. Nicht nur mussten schlicht die Farben ausgetauscht werden, auch einzelne Elemente, Unterseiten etc. mussten nachgezogen und angepasst werden. Der Teufel steckte hier ein wenig im Detail.

Gebt uns Feedback

Habt ihr den Dark Mode getestet, lasst uns gerne wissen, was ihr von der Umsetzung haltet. Was ist gut, was nicht ganz so optimal. Schreibt es uns einfach hier in die Kommentare. Vorab ein großes Dankeschön dafür.